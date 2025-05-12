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Мошенники придумали новую схему обмана с «выплатами» в евро

Она рассчитана на русскоязычных пользователей, находящихся за границей
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Специалисты F6 (ранее F.A.A.C.T.) обнаружили новую схему мошенничества, направленную на русскоязычных пользователей мессенджеров и соцсетей, которые используют средства обхода блокировок или находятся за пределами РФ, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, злоумышленники публикуют в аккаунтах с названиями вроде «Срочные новости» и «Новости сейчас» предложения выплачивать до 350 евро в день за просмотр контента в Telegram, а также Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

Схема выглядит следующим образом. Пользователь переходит по ссылке из этих постов на мошеннический сайт, где ему предлагают указать ФИО, электронную почту и номер телефона. После ввода этих данных появляется сообщение, что нужно дождаться «звонка менеджера, чтобы забронировать за собой место для участия в программе». Далее жертве звонит фейковый «персональный менеджер» из мошеннического колл-центра или приходит ссылка на Telegram-бот с названием «50 000 руб. в день». Во втором случае бот предложит сыграть в «Камень, ножницы, бумага», поздравит пользователя с победой и для получения денег предложит ему подписаться на Telegram-бот и канал, в котором предлагают перевести на банковскую карту злоумышленника 500 руб. и получить сумму в 100 раз больше. После перевода денег пользователю предлагают открыть дополнительный инвестиционный счет и зачислить, например, 15 000 руб. В итоге пользователь отправляет деньги снова и снова, но ничего не получает, заключил представитель F6. Специалисты F6 в схеме с этим сценарием уже обнаружили минимум 22 домена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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