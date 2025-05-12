Мошенники придумали новую схему обмана с «выплатами» в евро

Схема выглядит следующим образом. Пользователь переходит по ссылке из этих постов на мошеннический сайт, где ему предлагают указать ФИО, электронную почту и номер телефона. После ввода этих данных появляется сообщение, что нужно дождаться «звонка менеджера, чтобы забронировать за собой место для участия в программе». Далее жертве звонит фейковый «персональный менеджер» из мошеннического колл-центра или приходит ссылка на Telegram-бот с названием «50 000 руб. в день». Во втором случае бот предложит сыграть в «Камень, ножницы, бумага», поздравит пользователя с победой и для получения денег предложит ему подписаться на Telegram-бот и канал, в котором предлагают перевести на банковскую карту злоумышленника 500 руб. и получить сумму в 100 раз больше. После перевода денег пользователю предлагают открыть дополнительный инвестиционный счет и зачислить, например, 15 000 руб. В итоге пользователь отправляет деньги снова и снова, но ничего не получает, заключил представитель F6. Специалисты F6 в схеме с этим сценарием уже обнаружили минимум 22 домена.