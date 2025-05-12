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Банки предложили возложить на операторов ответственность за мошенничество

Ведомости

Банки предлагают распространить ответственность за случаи телефонного мошенничества на операторов связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банковского сообщества и Национального совета финансового рынка (НСФР) в Минцифры.

По мнению банкиров, операторам необходимо выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения и передавать информацию банкам. Предполагается, что критерии определения таких звонков разработает кабмин. Если банк перечислил средства на переданный оператором подозрительный номер, деньги клиенту возвращает финансовая организация. Если оператор не уведомил о подозрительных звонках и не заблокировал номер, то он сам возвращает потерпевшему похищенные сбережения.

Представители банковского сообщества считают, что на первом этапе система должна функционировать между крупнейшими операторами связи и системно значимыми кредитными организациями (СЗКО).

Издание приводит комментарии пресс-служб T2 и «Мегафона», согласно которым операторы не согласны делить ответственность за мошенничество с банками.

7 мая Центр общественных связей ФСБ сообщал, что на Украине находятся 120-150 колл-центров, работающих против россиян и занимающихся их вербовкой.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. В частности, речь идет о создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. Ее оператором станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. В системе будут храниться сведения о лицах, совершивших противоправные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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