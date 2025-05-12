Банки предложили возложить на операторов ответственность за мошенничество
Банки предлагают распространить ответственность за случаи телефонного мошенничества на операторов связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банковского сообщества и Национального совета финансового рынка (НСФР) в Минцифры.
По мнению банкиров, операторам необходимо выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения и передавать информацию банкам. Предполагается, что критерии определения таких звонков разработает кабмин. Если банк перечислил средства на переданный оператором подозрительный номер, деньги клиенту возвращает финансовая организация. Если оператор не уведомил о подозрительных звонках и не заблокировал номер, то он сам возвращает потерпевшему похищенные сбережения.
Представители банковского сообщества считают, что на первом этапе система должна функционировать между крупнейшими операторами связи и системно значимыми кредитными организациями (СЗКО).
Издание приводит комментарии пресс-служб T2 и «Мегафона», согласно которым операторы не согласны делить ответственность за мошенничество с банками.
7 мая Центр общественных связей ФСБ сообщал, что на Украине находятся 120-150 колл-центров, работающих против россиян и занимающихся их вербовкой.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. В частности, речь идет о создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий. Ее оператором станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. В системе будут храниться сведения о лицах, совершивших противоправные действия.