Банки предложили возложить на операторов ответственность за мошенничество

По мнению банкиров, операторам необходимо выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения и передавать информацию банкам. Предполагается, что критерии определения таких звонков разработает кабмин. Если банк перечислил средства на переданный оператором подозрительный номер, деньги клиенту возвращает финансовая организация. Если оператор не уведомил о подозрительных звонках и не заблокировал номер, то он сам возвращает потерпевшему похищенные сбережения.