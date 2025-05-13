В Иране теперь можно расплачиваться банковскими картами «Мир»

Председатель иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин 13 ноября прошлого года говорил, что карты «Мир» начнут приниматься в банкоматах в Иране в январе 2025 г. По его словам, к концу текущего года российские банковские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в стране.