В Иране теперь можно расплачиваться банковскими картами «Мир»
Россияне теперь могут расплачиваться на терминалах в Иране банковскими картами «Мир» с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay. Об этом сообщается на сайте центробанка исламской республики.
В Тегеране состоялась торжественная церемония завершения второго этапа интеграции платежных систем «Мир» и Shetab. Главные туристические центры Ирана были в первую очередь оснащены технологией NFC. Россияне могут совершать покупки в ряде торговых точек, используя смартфоны на операционной системе Android. Они могут совершать мелкие транзакции через Mir Pay на терминалах Shaparak без ввода PIN-кода, при этом для крупных транзакций ввод PIN-кода потребуется.
Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. МИД Ирана сообщил, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет исламской республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев. 11 ноября 2024 г. Tasnim писало о подключении системы «Мир» к иранской Shetab.
Председатель иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин 13 ноября прошлого года говорил, что карты «Мир» начнут приниматься в банкоматах в Иране в январе 2025 г. По его словам, к концу текущего года российские банковские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в стране.