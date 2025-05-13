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В Иране теперь можно расплачиваться банковскими картами «Мир»

Ведомости

Россияне теперь могут расплачиваться на терминалах в Иране банковскими картами «Мир» с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay. Об этом сообщается на сайте центробанка исламской республики.

В Тегеране состоялась торжественная церемония завершения второго этапа интеграции платежных систем «Мир» и Shetab. Главные туристические центры Ирана были в первую очередь оснащены технологией NFC. Россияне могут совершать покупки в ряде торговых точек, используя смартфоны на операционной системе Android. Они могут совершать мелкие транзакции через Mir Pay на терминалах Shaparak без ввода PIN-кода, при этом для крупных транзакций ввод PIN-кода потребуется.

Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. МИД Ирана сообщил, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет исламской республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев. 11 ноября 2024 г. Tasnim писало о подключении системы «Мир» к иранской Shetab.

Председатель иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин 13 ноября прошлого года говорил, что карты «Мир» начнут приниматься в банкоматах в Иране в январе 2025 г. По его словам, к концу текущего года российские банковские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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