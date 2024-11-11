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Платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Ведомости

Российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской системе Shetab, сообщает агентство Tasnim. С подключением иранские карты можно будет использовать в банкоматах на территории РФ.

На втором этапе проекта граждане России смогут сделать то же самое в Иране. На третьем этапе реализации планируется, что иранские карты Shetab можно будет использовать в магазинах РФ.

«Этот проект представляет собой успешную модель использования и расширения местной инфраструктуры. Он показывает, что международные взаимодействия можно развивать в направлении дедолларизации и несанкционированным образом», – заявил глава иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин.

Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт платежной системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. в МИД Ирана отмечали, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев. 14 августа ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали сообщал, что «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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