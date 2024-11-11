Платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт платежной системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. в МИД Ирана отмечали, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев. 14 августа ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали сообщал, что «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев.