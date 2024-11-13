Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с 2025 года
Карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 г., сообщил председатель иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин.
«Наша платежная система Shetab и российская система "Мир" были технически связаны друг с другом. Это значит, что карты иранцев можно будет использовать и в российских банках, с которыми мы договорились», – сказал он (цитата по SNN).
В январе карты с системой «Мир» начнут приниматься в банкоматах на территории Ирана. К концу 2025 г. российские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в Иране, добавил Фарзин.
О подключении системы «Мир» к иранской системе Shetab писало агентство Tasnim 11 ноября. Тогда глава ЦБ Ирана говорил, что проект взаимной интеграции платежных систем Ирана и России «показывает, что международные взаимодействия можно развивать в направлении дедолларизации».
14 августа ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали писал, что система «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев. 22 апреля стало известно о запуске пилотного проекта по приему карт «Мир» в Иране.