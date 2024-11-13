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Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с 2025 года

Ведомости

Карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на территории Ирана с января 2025 г., сообщил председатель иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

«Наша платежная система Shetab и российская система "Мир" были технически связаны друг с другом. Это значит, что карты иранцев можно будет использовать и в российских банках, с которыми мы договорились», – сказал он (цитата по SNN).

В январе карты с системой «Мир» начнут приниматься в банкоматах на территории Ирана. К концу 2025 г. российские карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж в Иране, добавил Фарзин.

О подключении системы «Мир» к иранской системе Shetab писало агентство Tasnim 11 ноября. Тогда глава ЦБ Ирана говорил, что проект взаимной интеграции платежных систем Ирана и России «показывает, что международные взаимодействия можно развивать в направлении дедолларизации».

14 августа ТАСС со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали писал, что система «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев. 22 апреля стало известно о запуске пилотного проекта по приему карт «Мир» в Иране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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