ВТБ проведет процедуру перевода в рубли валютных субординированных облигаций

Перевод в рубли будет осуществлен по официальному курсу ЦБ на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию. Для этого необходимо внести поправки в условия выпуска, что требует одобрения не менее 75% держателей по каждому выпуску по принципу «одна облигация – один голос».