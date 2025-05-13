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ВТБ проведет процедуру перевода в рубли валютных субординированных облигаций

Ведомости

Банк ВТБ объявил о старте процедуры рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах США и евро. С 21 по 30 мая 2025 г. состоится голосование держателей бумаг, от результатов которого будет зависеть дальнейшая судьба выпусков, говорится в сообщении банка.

Решение связано с изменениями в регулировании, вступившими в силу в 2024 г. Согласно новым требованиям Банка России, банки обязаны учитывать валютные субординированные инструменты при расчете открытой валютной позиции, что создает риски для капитальной устойчивости. В целях соответствия регуляторным нормам ВТБ предлагает инвесторам обмен валютных бумаг на рублевые с плавающей ставкой купона.

Новая ставка купона будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 5 п. п. При текущем уровне КС в 21% доходность бумаг составит 26% годовых.

Перевод в рубли будет осуществлен по официальному курсу ЦБ на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию. Для этого необходимо внести поправки в условия выпуска, что требует одобрения не менее 75% держателей по каждому выпуску по принципу «одна облигация – один голос».

Банк России существенно понизил курс евро на 13 мая, снизив его сразу на 2,03 руб. до 90,11 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора. Курс доллара Центробанк незначительно повысил до 80,89 руб. (+0,03 руб.). Курс юаня снизился минимально – на 0,0030 руб., опустившись до 11,18 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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