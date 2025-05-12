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ЦБ понизил курс евро на сразу на 2 рубля

Ведомости

Банк России существенно понизил курс евро на 13 мая, снизив его сразу на 2,03 руб. до 90,11 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

А вот курс доллара Центробанк незначительно повысил до 80,89 руб. (+0,03 руб.). Курс юаня снизился минимально – на 0,0030 руб., опустившись до 11,18 руб.

12 мая Центробанк сообщил, что пик перегрева экономики был пройден в конце 2024 г. Тем не менее, по данным регулятора, перегрев в экономике пока остается значительным. Замедление темпов роста экономики в начале 2025 г. оказалось неоднородным, затрагивая разные секторы и компоненты спроса. Например, сегменты общественного питания, торговли и туризма продолжили демонстрировать уверенный рост, тогда как в добывающей и обрабатывающей промышленности наблюдалось снижение производства.

25 апреля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркивал, что такой уровень необходим для сдерживания инфляции. ЦБ рассчитывает достичь в среднесрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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