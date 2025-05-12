ЦБ понизил курс евро на сразу на 2 рубля
Банк России существенно понизил курс евро на 13 мая, снизив его сразу на 2,03 руб. до 90,11 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
А вот курс доллара Центробанк незначительно повысил до 80,89 руб. (+0,03 руб.). Курс юаня снизился минимально – на 0,0030 руб., опустившись до 11,18 руб.
12 мая Центробанк сообщил, что пик перегрева экономики был пройден в конце 2024 г. Тем не менее, по данным регулятора, перегрев в экономике пока остается значительным. Замедление темпов роста экономики в начале 2025 г. оказалось неоднородным, затрагивая разные секторы и компоненты спроса. Например, сегменты общественного питания, торговли и туризма продолжили демонстрировать уверенный рост, тогда как в добывающей и обрабатывающей промышленности наблюдалось снижение производства.
25 апреля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркивал, что такой уровень необходим для сдерживания инфляции. ЦБ рассчитывает достичь в среднесрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%.