ЦБ понизил курс евро на сразу на 2 рубля

12 мая Центробанк сообщил, что пик перегрева экономики был пройден в конце 2024 г. Тем не менее, по данным регулятора, перегрев в экономике пока остается значительным. Замедление темпов роста экономики в начале 2025 г. оказалось неоднородным, затрагивая разные секторы и компоненты спроса. Например, сегменты общественного питания, торговли и туризма продолжили демонстрировать уверенный рост, тогда как в добывающей и обрабатывающей промышленности наблюдалось снижение производства.