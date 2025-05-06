ЦБ: пик перегрева экономики был пройден в конце 2024 года
Пик перегрева экономики в России был достигнут в четвертом квартале 2024 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
«В то же время перегрев в экономике пока остается значительным», – отмечается в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, замедление темпов роста экономики в начале 2025 г. носило неоднородный характер, затрагивая различные секторы и компоненты спроса. Так, сегменты общественного питания, торговли и туризма продолжили демонстрировать уверенный рост, тогда как в добывающей и обрабатывающей промышленности наблюдалось снижение производства.
Что касается потребительского спроса, охлаждение происходило преимущественно в сегменте товаров длительного пользования. Однако спрос на продовольствие и услуги оставался повышенным, что создавало дополнительное ценовое давление в этих категориях. Инвестиционная активность, хотя и сохранилась на высоких уровнях конца 2024 г., начала замедляться.
Отмечается, что на рынке труда начали проявляться признаки некоторого снижения напряженности. По результатам опросов компаний в различных регионах, дефицит кадров стал менее острым. Некоторые предприятия отметили снижение потребности в работниках, а высвобождающийся персонал находил применение на производствах с высоким спросом на рабочую силу.
25 апреля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 21% годовых. Тогда регулятор отмечал, что этот необходимо для сдерживания инфляции. Банк России надеется достичь среднесрочной перспективе инфляции в 4%.