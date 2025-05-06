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ЦБ: пик перегрева экономики был пройден в конце 2024 года

Ведомости

Пик перегрева экономики в России был достигнут в четвертом квартале 2024 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«В то же время перегрев в экономике пока остается значительным», – отмечается в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, замедление темпов роста экономики в начале 2025 г. носило неоднородный характер, затрагивая различные секторы и компоненты спроса. Так, сегменты общественного питания, торговли и туризма продолжили демонстрировать уверенный рост, тогда как в добывающей и обрабатывающей промышленности наблюдалось снижение производства.

Что касается потребительского спроса, охлаждение происходило преимущественно в сегменте товаров длительного пользования. Однако спрос на продовольствие и услуги оставался повышенным, что создавало дополнительное ценовое давление в этих категориях. Инвестиционная активность, хотя и сохранилась на высоких уровнях конца 2024 г., начала замедляться.

Отмечается, что на рынке труда начали проявляться признаки некоторого снижения напряженности. По результатам опросов компаний в различных регионах, дефицит кадров стал менее острым. Некоторые предприятия отметили снижение потребности в работниках, а высвобождающийся персонал находил применение на производствах с высоким спросом на рабочую силу.

25 апреля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 21% годовых. Тогда регулятор отмечал, что этот необходимо для сдерживания инфляции. Банк России надеется достичь среднесрочной перспективе инфляции в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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