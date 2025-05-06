Что касается потребительского спроса, охлаждение происходило преимущественно в сегменте товаров длительного пользования. Однако спрос на продовольствие и услуги оставался повышенным, что создавало дополнительное ценовое давление в этих категориях. Инвестиционная активность, хотя и сохранилась на высоких уровнях конца 2024 г., начала замедляться.