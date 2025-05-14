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/ Финансы

Комитет Госдумы поддержал внедрение единого QR-кода

Ведомости

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект о внедрении банками единого QR-кода. Об этом «Ведомостям» сообщили в комитете нижней палаты.

«Покупки можно будет удобно и быстро оплатить, наведя смартфон на QR-код на кассе магазина. Эта опция повысит доступность платежных услуг для потребителей и одновременно снизит издержки торговых предприятий», – сказал председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По оценке Банка России, единый QR-код минимизирует издержки банков, которые получат доступ к общей инфраструктуре, и исключит монополизацию рынка крупными участниками. Комитет также предложил дополнительно обсудить вопросы сохранения рыночной конкуренции, инвестиций и инноваций в сфере платежных сервисов.

Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Аксаковым. В случае принятия закона Госдумой универсальный QR заработает с 1 января 2026 г. Оператором универсального платежного кода станет Национальная система платежных карт (НСПК).

11 апреля правительство поддержало проект о внедрении универсального платежного QR-кода и закреплении за НСПК роли его единственного оператора. Кабинет министров вместе с тем призвал внести в документ правки, чтобы предоставление платежного кода было на недискриминационной и безвозмездной основе, в том числе при подключении платежных сервисов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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