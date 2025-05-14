Комитет Госдумы поддержал внедрение единого QR-кода

11 апреля правительство поддержало проект о внедрении универсального платежного QR-кода и закреплении за НСПК роли его единственного оператора. Кабинет министров вместе с тем призвал внести в документ правки, чтобы предоставление платежного кода было на недискриминационной и безвозмездной основе, в том числе при подключении платежных сервисов.