Комитет Госдумы поддержал внедрение единого QR-кода
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект о внедрении банками единого QR-кода. Об этом «Ведомостям» сообщили в комитете нижней палаты.
«Покупки можно будет удобно и быстро оплатить, наведя смартфон на QR-код на кассе магазина. Эта опция повысит доступность платежных услуг для потребителей и одновременно снизит издержки торговых предприятий», – сказал председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
По оценке Банка России, единый QR-код минимизирует издержки банков, которые получат доступ к общей инфраструктуре, и исключит монополизацию рынка крупными участниками. Комитет также предложил дополнительно обсудить вопросы сохранения рыночной конкуренции, инвестиций и инноваций в сфере платежных сервисов.
Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Аксаковым. В случае принятия закона Госдумой универсальный QR заработает с 1 января 2026 г. Оператором универсального платежного кода станет Национальная система платежных карт (НСПК).
11 апреля правительство поддержало проект о внедрении универсального платежного QR-кода и закреплении за НСПК роли его единственного оператора. Кабинет министров вместе с тем призвал внести в документ правки, чтобы предоставление платежного кода было на недискриминационной и безвозмездной основе, в том числе при подключении платежных сервисов.