Правительство поддержало законопроект об универсальном QR-коде

Правительство поддержало законопроект об универсальном QR-кодеНо отметило необходимость некоторых корректировок, направленных на отсутствие дискриминации на рынке
Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и закрепление за Национальной системой платежных карт (НСПК) роли его единственного оператора, следует из отзыва властей. Но правительство просит внести в документ правки, чтобы предоставление платежного кода было на недискриминационной и безвозмездной основе, в том числе при подключении платежных сервисов. Это необходимо для формирования и развития равных конкурентных условий, говорится в отзыве.
НСПК (принадлежит Банку России) стоит сделать единым оператором универсального QR-кода, так как на рынке сейчас большое разнообразие платежных сервисов, а у национальной системы есть возможность «осуществить технологическую интеграцию и бесперебойное взаимодействие различных платежных платформ при обслуживании клиентов», отмечено в отзыве.
Также правительство предлагает разработать стандарты, которые будут регламентировать использование на платежной странице в приоритетном порядке социально значимых способов оплаты, например, СБП и цифрового рубля (когда он появится). Ранее с этой же инициативой выступал Минфин, писал РБК.
Другое дополнение касается части законопроекта о цифровых рублях и направлено на защиту интересов субъектов малого предпринимательства: обязанность принимать оплату цифровыми рублями должна распространяться только на лиц, которые «обеспечивают возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в рамках НСПК». Дополнение освобождает от необходимости внедрять прием оплаты цифровыми рублями предпринимателей, у кого годовая выручка меньше 20 млн руб., поясняет партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. Это попытка найти баланс между внедрением цифрового рубля и нагрузкой на малый бизнес, подтверждает генеральный директор Национальной юридической компании «Митра», член совета «Международной ассоциации юристов и консультантов» Юрий Мирзоев: правительство хочет смягчить законопроект, чтобы не создавать дополнительных расходов малому бизнесу. В марте «Известия» писали, что компании с выручкой до 20 млн руб. в год могут освободить от необходимости предоставлять для оплаты универсальный QR-код. Представитель ЦБ тогда пояснял, что случае с универсальным QR-кодом требуется «отсечка» – внедрять технологию должны предприятия, которые более приспособлены к подобным инвестициям.
Правительство в отзыве также указывает на необходимость корректировки срока вступления предлагаемых поправок в силу - сейчас в законопроекте ближайшей датой для части нововведений указано 1 июля 2025 г., для других правок указаны 1 января 2026 г., 1 июля 2026 г. и 1 июля 2027 г. Но по действующему законодательству, положения нормативных актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после публикации, за исключением некоторых случаев.
Что предлагает законопроект
Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода и цифрового рубля заново внесли в Госдуму в конце декабря 2024 г., а изначальный документ отозвали, писали ранее «Ведомости». За НСПК предлагается закрепить роль оператора услуг по предоставлению универсального QR и дать исключительное право определять правила использования платежного кода, предоставлять услуги банкам, платежным платформам и агентам, а также обеспечивать неизменность данных о переводах.
Также поправки предполагают, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли – не только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, но и частным нотариусам, адвокатам, медиаторам, самозанятым и др. Правда, пока ЦБ отложил массовое введение цифрового рубля, которое было запланировано на июль 2025 г.
Для универсального платежного кода срок ввода в эксплуатацию установлен 1 января 2026 г. – с этого момента банки будут обязаны предоставлять клиентам информацию о реквизитах перевода через него. А операторы, принимающие электронные платежи, должны будут обеспечить использование универсального QR во всех своих программных и технических средствах, а также у своих клиентов, которые предоставляют товары или услуги.
В феврале ЦБ разработал и утвердил стандарт, определяющий правила безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Код может использоваться в двух сценариях: в виде динамического QR, который формируется для конкретной операции, и статического QR, который создается однократно для регулярного использования при переводах и содержит как платежную ссылку, так и реквизиты плательщика/получателя.
Споры о QR
Некоторые банки скептически отнеслись к тому, что на рынке будет только один платежный код, и решили параллельно делать собственное решение. Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк объединились в консорциум для создания единого QR-кода на базе принадлежащего Сбербанку MultiQR.
Универсальный QR приведет к ограничению конкуренции, созданию государственной монополии на технологию и прекращению функционирования иных способов оплаты по QR-коду, которые уже существуют на рынке, отмечал ранее представитель Т-банка.
Помимо банков на риск монополизации рынка обратил внимание и комитет Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект. Несмотря на то что депутаты в целом поддержали поправки, они предложили исключить из законопроекта положения, которые наделяют НСПК исключительными полномочиями по оказанию услуг по предоставлению универсального платежного кода.
В конце января консорциум банков предложил ЦБ объединить технологические решения, писали «Ведомости». В качестве одного из вариантов взаимодействия банкиры предложили интегрировать технологии ЦБ и собственную и сравнили такое взаимодействие с роумингом мобильных операторов: банки смогут бесшовно передавать клиентов между платформами, а комиссия за обработку платежей позволит операторам монетизировать инфраструктуру. В середине марта идею с роумингом при оплате разными QR-кодами поддержал Минфин, писал РБК. Также министерство указало, что необходимо установить прозрачные тарифы на услуги по предоставлению платежного кода.
Но председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале выступила против роуминга между несколькими операторами QR-кодов. ЦБ все еще настаивает на существовании одного универсального QR-кода и его обязательном приеме всеми игроками платежного рынка – и банками, и торговыми точками, подчеркнула она.