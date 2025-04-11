Правительство поддержало законопроект об универсальном QR-коде

Другое дополнение касается части законопроекта о цифровых рублях и направлено на защиту интересов субъектов малого предпринимательства: обязанность принимать оплату цифровыми рублями должна распространяться только на лиц, которые «обеспечивают возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в рамках НСПК». Дополнение освобождает от необходимости внедрять прием оплаты цифровыми рублями предпринимателей, у кого годовая выручка меньше 20 млн руб., поясняет партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. Это попытка найти баланс между внедрением цифрового рубля и нагрузкой на малый бизнес, подтверждает генеральный директор Национальной юридической компании «Митра», член совета «Международной ассоциации юристов и консультантов» Юрий Мирзоев: правительство хочет смягчить законопроект, чтобы не создавать дополнительных расходов малому бизнесу. В марте «Известия» писали, что компании с выручкой до 20 млн руб. в год могут освободить от необходимости предоставлять для оплаты универсальный QR-код. Представитель ЦБ тогда пояснял, что случае с универсальным QR-кодом требуется «отсечка» – внедрять технологию должны предприятия, которые более приспособлены к подобным инвестициям.