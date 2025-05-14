Газета
Телеграм
/ Финансы

Объем торгов ОФЗ на вторичном биржевом рынке снизился до 29,24 млрд рублей

Ведомости

В апреле наблюдалось снижение активности участников на вторичном биржевом рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). Среднедневной объем торгов ценными бумагами сократился до 29,24 млрд руб. по сравнению с 41,8 млрд руб. в марте. Это следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

Нетто-позиции участников также уменьшились по сравнению с показателями предыдущих двух месяцев. Основными продавцами ОФЗ на вторичном рынке стали кредитные организации. Специализированные заемные кредитные организации (СЗКО) продали облигаций на сумму 32,1 млрд руб. (в марте этот показатель составил 225,9 млрд руб.). Другие банки продали ценные бумаги на 14,2 млрд руб. (месяцем ранее они приобрели облигаций на 40,9 млрд руб.).

При этом СЗКО вернулись к суммарным нетто-покупкам ОФЗ, которые в апреле составили 123 млрд руб., в то время как в марте были зафиксированы нетто-продажи на сумму 72,1 млрд руб.

Наиболее заметный спрос на ОФЗ проявили негосударственные пенсионные фонды (НФО). Они приобрели облигации на сумму 23,3 млрд руб. за счет собственных средств и на 13,2 млрд руб. в рамках доверительного управления.

Физические лица тем временем снизили объем покупок относительно предыдущего месяца с 30,9 до 16,3 млрд руб.

25 апреля стало известно, что объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за март 2025 г. увеличился на 36 млрд руб. (+3,9%) до 958 млрд руб. Доля нерезидентов на рынке увеличилась за месяц до 4% с исторически минимальных 3,9% на 1 марта (до этого такого уровня показатель достигал 1 февраля 2012 г.).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных