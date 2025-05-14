Объем торгов ОФЗ на вторичном биржевом рынке снизился до 29,24 млрд рублей
В апреле наблюдалось снижение активности участников на вторичном биржевом рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). Среднедневной объем торгов ценными бумагами сократился до 29,24 млрд руб. по сравнению с 41,8 млрд руб. в марте. Это следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.
Нетто-позиции участников также уменьшились по сравнению с показателями предыдущих двух месяцев. Основными продавцами ОФЗ на вторичном рынке стали кредитные организации. Специализированные заемные кредитные организации (СЗКО) продали облигаций на сумму 32,1 млрд руб. (в марте этот показатель составил 225,9 млрд руб.). Другие банки продали ценные бумаги на 14,2 млрд руб. (месяцем ранее они приобрели облигаций на 40,9 млрд руб.).
При этом СЗКО вернулись к суммарным нетто-покупкам ОФЗ, которые в апреле составили 123 млрд руб., в то время как в марте были зафиксированы нетто-продажи на сумму 72,1 млрд руб.
Наиболее заметный спрос на ОФЗ проявили негосударственные пенсионные фонды (НФО). Они приобрели облигации на сумму 23,3 млрд руб. за счет собственных средств и на 13,2 млрд руб. в рамках доверительного управления.
Физические лица тем временем снизили объем покупок относительно предыдущего месяца с 30,9 до 16,3 млрд руб.
25 апреля стало известно, что объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за март 2025 г. увеличился на 36 млрд руб. (+3,9%) до 958 млрд руб. Доля нерезидентов на рынке увеличилась за месяц до 4% с исторически минимальных 3,9% на 1 марта (до этого такого уровня показатель достигал 1 февраля 2012 г.).