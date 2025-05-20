Набиуллина видит большой потенциал в применении ИИ

Согласно докладу Банка России об искусственном интеллекте, банки активно применяют ИИ в различных направлениях: маркетинг, анализ данных, противодействие мошенникам, разработка программного обеспечения, управление инвестициями и взаимодействие с клиентами. Примеры успешного внедрения ИИ уже можно наблюдать в работе крупнейших финансовых учреждений страны. Так, с помощью ИИ Альфа-банк распознает мошеннические транзакции, Сбербанк выносит 80% решений по кредиту для малого и микробизнеса, а Т-банк закрывает 40% обращений в чате.