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Набиуллина видит большой потенциал в применении ИИ

Ведомости

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о большом потенциале искусственного интеллекта (ИИ), однако подчеркнула его ограниченные возможности в области макроэкономического анализа и прогнозирования. Об этом она сообщила на «Альфа-саммите».

«Мы стараемся использовать возможности искусственного интеллекта, я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании», – отметила Набиуллина.

Она пояснила, что ИИ учится на старых данных, а в условиях структурных изменений в экономике его эффективность снижается.

Еще осенью 2024 г. ассоциация «Финтех» сообщала, что 95% компаний финансового рынка России уже внедрили ИИ в основные процессы.

Консалтинговая компания «Яков и партнеры» совместно с экспертами «Яндекса» оценила финансовый эффект от внедрения ИИ в банковский сектор на уровне 0,6–0,9 трлн руб. в год.

Согласно докладу Банка России об искусственном интеллекте, банки активно применяют ИИ в различных направлениях: маркетинг, анализ данных, противодействие мошенникам, разработка программного обеспечения, управление инвестициями и взаимодействие с клиентами. Примеры успешного внедрения ИИ уже можно наблюдать в работе крупнейших финансовых учреждений страны. Так, с помощью ИИ Альфа-банк распознает мошеннические транзакции, Сбербанк выносит 80% решений по кредиту для малого и микробизнеса, а Т-банк закрывает 40% обращений в чате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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