Набиуллина видит большой потенциал в применении ИИ
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о большом потенциале искусственного интеллекта (ИИ), однако подчеркнула его ограниченные возможности в области макроэкономического анализа и прогнозирования. Об этом она сообщила на «Альфа-саммите».
«Мы стараемся использовать возможности искусственного интеллекта, я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании», – отметила Набиуллина.
Она пояснила, что ИИ учится на старых данных, а в условиях структурных изменений в экономике его эффективность снижается.
Еще осенью 2024 г. ассоциация «Финтех» сообщала, что 95% компаний финансового рынка России уже внедрили ИИ в основные процессы.
Консалтинговая компания «Яков и партнеры» совместно с экспертами «Яндекса» оценила финансовый эффект от внедрения ИИ в банковский сектор на уровне 0,6–0,9 трлн руб. в год.
Согласно докладу Банка России об искусственном интеллекте, банки активно применяют ИИ в различных направлениях: маркетинг, анализ данных, противодействие мошенникам, разработка программного обеспечения, управление инвестициями и взаимодействие с клиентами. Примеры успешного внедрения ИИ уже можно наблюдать в работе крупнейших финансовых учреждений страны. Так, с помощью ИИ Альфа-банк распознает мошеннические транзакции, Сбербанк выносит 80% решений по кредиту для малого и микробизнеса, а Т-банк закрывает 40% обращений в чате.