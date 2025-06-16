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ВТБ объявил о завершении юридического присоединения РНКБ

Ведомости

ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Об этом накануне ПМЭФ-2025 сообщил президент – председатель правления финансовой организации Андрей Костин.

С 12 июня обслуживание клиентов проводится под брендом ВТБ. Интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 г. Костин уточнил, что на инфраструктуру ВТБ планируется перевести более 2 млн розничных клиентов РНКБ.

Процесс присоединения банка начался в июне 2024 г. С осени прошлого года розничные клиенты получили доступ ко всем продуктам ВТБ в офисах РНКБ. С 12 июня 2025 г. ВТБ продолжил обслуживание клиентов в привычных для них офисах. Уточняется, что дебетовые и кредитные карты РНКБ продолжат работать как карты ВТБ до окончания срока действия.

До конца текущего года планируется, что все действующие продукты и счета клиентов РНКБ мигрируют на инфраструктуру ВТБ. После перевода вся информация о действующих продуктах и услугах будет отражена в «ВТБ онлайн». Миграция розничных клиентов пройдет по «бесшовной» технологии при наличии в банках актуальных персональных данных и действующего номера телефона пользователя. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются.

5 июня 2024 г. Костин сообщил, что ВТБ начинает интеграцию РНКБ. Планировалось, что она завершится в 2025 г. переходом банка под бренд ВТБ. Предправления банка Михаил Якунин уточнил, что интеграция РНКБ с ВТБ позволит расширить спектр банковских услуг и нарастить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.

РНКБ был создан в 1990 г. как «Российский национальный банк». С конца 1990-х гг. до 2014 г. его ключевым владельцем был Банк Москвы. Последним с 2012 г. фактически стал владеть ВТБ. Весной 2014 г. после референдума и присоединения Крыма к России Банк Москвы вышел из состава акционеров РНКБ из-за санкционных рисков. После референдума в Крыму США и ЕС ввели санкции против РНКБ, международные платежные системы Visa и Mastercard перестали с ним сотрудничать и банк отключили от SWIFT.

РНКБ вновь вошел в состав группы ВТБ в марте 2023 г. за счет дополнительного выпуска акций ВТБ. Это было одним из условий по покупке ВТБ «ФК Открытие» у ЦБ и его дочерних организаций. Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивалась в 48,4 млрд руб. Сделка подразумевала, что юрлицо РНКБ сохранится, но помимо самого банка ВТБ получит и все его дочерние компании. В феврале 2023 г. ВТБ объявил в рамках первого шага интеграции РНКБ и «ФК Открытие» об объединении банкоматных сетей. С марта 2024 г. ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Крыма, с мая клиенты ВТБ получили возможность оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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