ВТБ начал дистанционно открывать счета для бизнеса в Крыму
ВТБ запустил для представителей среднего и малого бизнеса в Крыму услугу с дистанционным открытием расчетных счетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сервис уже доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте. Для открытия счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям нужно оставить заявку на сайте или в контакт-центре. После этого с ними свяжется специалист банка и согласует время и место визита.
В ВТБ отметили, что планируют расширять географию выездного сервиса на полуострове.
Офисов ВТБ в Крыму нет. В начале июня ВТБ начал интеграцию РНКБ, которая завершится в 2025 г. переходом банка под бренд ВТБ. Это позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий, отметил предправления ВТБ Михаил Якунин. В том же месяце ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка сообщил, что ВТБ намерен открыть филиал в Симферополе.