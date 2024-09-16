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ВТБ начал дистанционно открывать счета для бизнеса в Крыму

Ведомости

ВТБ запустил для представителей среднего и малого бизнеса в Крыму услугу с дистанционным открытием расчетных счетов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сервис уже доступен в Севастополе, Симферополе и Ялте. Для открытия счета юрлицам и индивидуальным предпринимателям нужно оставить заявку на сайте или в контакт-центре. После этого с ними свяжется специалист банка и согласует время и место визита.

В ВТБ отметили, что планируют расширять географию выездного сервиса на полуострове. 

Офисов ВТБ в Крыму нет. В начале июня ВТБ начал интеграцию РНКБ, которая завершится в 2025 г. переходом банка под бренд ВТБ. Это позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий, отметил предправления ВТБ Михаил Якунин. В том же месяце ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка сообщил, что ВТБ намерен открыть филиал в Симферополе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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