ВТБ начал дистанционно открывать счета для бизнеса в Крыму

Офисов ВТБ в Крыму нет. В начале июня ВТБ начал интеграцию РНКБ, которая завершится в 2025 г. переходом банка под бренд ВТБ. Это позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий, отметил предправления ВТБ Михаил Якунин. В том же месяце ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка сообщил, что ВТБ намерен открыть филиал в Симферополе.