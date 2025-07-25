«Сбер» с 28 июля снизит ставки по кредитам для малого бизнеса

25 июля Совет директоров Банка России на заседании решил опустить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. Регулятор подчеркнул, что инфляционное давление снижается в российской экономике быстрее ожиданий. Для обеспечения своих целей по сдерживанию инфляции в ЦБ прогнозируют среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 г. и 12-13% в 2026 г. в базовом сценарии.