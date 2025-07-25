«Сбер» с 28 июля снизит ставки по кредитам для малого бизнеса
«Сбер» принял решение снизить ставки по кредитам для малого бизнеса на фоне смягчения Банком России денежно-кредитной политики РФ. Ставка по займам снизится на 4 процентных пункта (п. п.), говорится в пресс-релизе.
Как отметили представители банка, снижение стало вторым в 2025 г. Всего с начала года ставки уменьшились на 6 п. п.
25 июля Совет директоров Банка России на заседании решил опустить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых. Регулятор подчеркнул, что инфляционное давление снижается в российской экономике быстрее ожиданий. Для обеспечения своих целей по сдерживанию инфляции в ЦБ прогнозируют среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 г. и 12-13% в 2026 г. в базовом сценарии.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал снижение ключевой ставки до 18% хорошим сигналом для бизнеса. По его мнению, это позволит предприятиям развиваться в большей мере, а также наращивать объемы инвестиций в стране и реализовывать новые проекты.