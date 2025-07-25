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Набиуллина заявила о необходимости осторожно принимать решения по ставке

Ведомости

Банк России должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Необходимо закрепить тенденцию падения инфляционного давления к целевым 4%, уточнила она.

«Замедление инфляции становится более выраженным. Из прошлого заседания мы получили полную картину за май и июнь, и можем сказать, что текущий темп роста цен в эти месяцы приблизился к 4% в пересчете на год», – отметила Набиуллина.

По ее словам, дефицит ресурсов на рынке труда может быть фактором риска для ускорения инфляции. Кроме того, несмотря на замедление темпов роста вкладов населения в банках, в стране все еще фиксируется высокий интерес к депозитам.

Набиуллина также сказала, что регулятор допускает снижение ключевой ставки на заседаниях в 2025 г. на 100 и 200 базисных пунктов (б. п.), а также ее сохранение на прежнем уровне. При этом Центробанк не рассматривал вариант снижения ключевой ставки на 300 б.п.

25 июля Совет директоров ЦБ на заседании снизил ключевую ставку на 200 б.п. до 18%. Это уже второе снижение подряд (в июне – с 201% до 20%). Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что регулятор снизит ставку до 19%. Один аналитик допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.

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