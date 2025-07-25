Набиуллина заявила о необходимости осторожно принимать решения по ставке

25 июля Совет директоров ЦБ на заседании снизил ключевую ставку на 200 б.п. до 18%. Это уже второе снижение подряд (в июне – с 201% до 20%). Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что регулятор снизит ставку до 19%. Один аналитик допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.