Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие выросла на 1,2%

Но, со слов Пьянова, не стоит смотреть на скромный рост портфеля как на зло. По его мнению, и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем меньше растет кредитный портфель в период увеличения требований по капиталу, тем равномернее и сбалансированнее «развивается наш организм». «То есть у нас нет перекосов в других частях баланса, это благо для маржи и благо для нормативов достаточности капитала, ликвидности», – отметил банкир.