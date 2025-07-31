Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие выросла на 1,2%
В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 280,4 млрд руб. – на 1,2% выше, чем годом ранее. Рентабельность капитала снизилась до 20,7% с 24,3% годом ранее.
Чистые комиссионные доходы за полугодие выросли на 29,5% до 145,6 млрд руб. год к году, а чистые процентные доходы сократились почти вдвое – на 49,1%, составив 146 млрд руб. Чистая процентная маржа снизилась до 0,9% с 2,1%.
Прочие операционные доходы за отчетный период выросли на 145% год к году и достигли 296 млрд руб. Основной вклад внесли операции с финансовыми инструментами – 316,5 млрд руб. (в 3,4 раза). Доходы от валютных операций составили 18,4 млрд руб. (+22,7%). При этом небанковские доходы и прочие статьи принесли банку убыток в 38,9 млрд руб.
Расходы на создание резервов выросли на 74,8% год к году и достигли 109,8 млрд руб. Стоимость риска по итогам первого полугодия составила 0,8% по сравнению с 0,6% год назад.
Корпоративный кредитный портфель ВТБ вырос на 3% с начала года до 16,4 трлн руб. Розничный портфель, напротив, сократился почти на 4% до 7,5 трлн руб. В его структуре снизились объемы ипотечного кредитования (на 1%), автокредитов (на 6%) и задолженности по кредитным картам (на 5%).
Объем средств клиентов-физлиц увеличился с начала года на 4,5%, достигнув 13,6 трлн руб. Средства юридических лиц сократились на 10,3% до 12,5 трлн руб.
ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли в 2025 г. до 500 млрд с 430 млрд руб., а рентабельность капитала – до 17% с февральской оценки в 15%. По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, решение связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок, что способствует росту чистой процентной маржи и доходов, а также более благоприятной динамике комиссионных поступлений.
По чистым комиссионным доходам ВТБ повысил прогноз до 10% вместо ожиданий «на уровне 2024 г.». Прогноз по чистой процентной марже улучшен с 1% до 1,5% по году «с учетом и динамики ключевой ставки, и опережающего снижения стоимости фондирования», сказал Пьянов. Сейчас ключевая ставка 18%, у банка максимальное предложение по депозитам физических лиц – около 16%.
ВТБ снизил прогноз по динамике кредитного портфеля в 2025 г.: в феврале банк ожидал рост на 7–9%, сейчас – около 6%. По кредитам юридических лиц прогноз снижен до менее чем 7% с менее чем 10%, физических лиц – до менее 4% с менее 5%.
Но, со слов Пьянова, не стоит смотреть на скромный рост портфеля как на зло. По его мнению, и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем меньше растет кредитный портфель в период увеличения требований по капиталу, тем равномернее и сбалансированнее «развивается наш организм». «То есть у нас нет перекосов в других частях баланса, это благо для маржи и благо для нормативов достаточности капитала, ликвидности», – отметил банкир.
Банк оставил на прежнем уровне прогноз по стоимости риска – 1%, рост административно-управленческих расходов ожидается на 7% (год к году) органически и на 13% – с учетом консолидации «Почта банка», отношение расходов к доходам банк все также ждет на уровне 40–45%, а нормативу достаточности капитала H20.0 – 9,5%.