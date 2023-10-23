Почему укрепляется рубль

Если текущие цены на нефть и газ сохранятся, то на конец года доллар будет стоить около 105 руб./$, оценивает Прокудин. Сейчас 1000 кубометров природного газа на хабе TTF в Нидерландах стоят $545,9. При более высоких ценах на сырье рубль будет крепче, продолжает Прокудин: например, комбинация $100/барр. за Brent и $1000 за тысячу кубометров может сместить курс ближе к 80 руб./$. Сейчас на курс влияют не цены на нефть, как это было раньше, а притоки экспортных доходов на внутренний рынок, говорили ранее «Ведомостям» аналитики. Валюта от текущей очень дорогой нефти поступает на рынок с существенно большей, чем раньше, задержкой из-за увеличения сроков расчетов за экспорт: если раньше задержка была месяц, то сейчас это три-четыре месяца.