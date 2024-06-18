ФПК «Гарант-инвест» построит коммерческий объект на облигации впервые в России

Речь идет о комьюнити-центре в Люберцах площадью 20 000 квадратных метров. В его строительство нужно инвестировать 3 млрд руб. Компания разбила сумму на три облигационных выпуска по 1 млрд руб. Первый выпуск (002Р-08) компания уже разместила весной 2024 г., второй будет «зеленым» и состоится в июне–июле, по третьему даты пока не определены. Привлеченные средства с «зеленых» бондов пойдут на ресурсосберегающее оборудование, которое меньше нагружает городскую инфраструктуру, объяснил Панфилов. По его словам, компания уже получила все необходимые градостроительные обоснования и находится на этапе получения разрешения на строительство, к которому планирует приступить в июле.