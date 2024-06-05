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Столичная мэрия ищет инвесторов на реорганизацию еще трех промзон в Москве

Там можно будет возвести более 250 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство Москвы объявило торги по продаже прав на застройку нескольких промзон на территории города. Как сказано на сайте инвестиционного портала столицы, в июле пройдет аукцион, который должен определить инвестора, готового заняться реорганизацией 4,2 га между ул. Дубнинской и Дубнинским проездом в Восточном Дегунине. Там можно построить жилой комплекс на 32 000 кв. м и технопарк на 10 800 кв. м. Стартовая цена этого лота – 351,4 млн руб. По словам заместителя мэра Москвы по по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, инвестиции в этот проект составят 11 млрд руб. На продажу также выставлены права на застройку 1,98 га на Дмитровском шоссе. Там появится почти 160 000 кв. м недвижимости: общественно-деловой центр, гостиница, а также спортивные и торговые объекты. За этот лот мэрия Москвы хочет выручить не менее 30,5 млн руб., но инвестор, по словам Ефимова, должен будет вложить в проект порядка 40 млрд руб. По его словам, реорганизация этой промзоны позволит создать в городе 4600 рабочих мест.

Из документов, опубликованных на сайте столичного департамента городского имущества, следует, что к торгам готовится еще одна площадка: правительство Москвы намерено разыграть на аукционе права на застройку 4,49 га в производственной зоне «Карачарово» на Перовском шоссе. Там запланирован офисно-деловой центр на 50 000 кв. м. Этот проект планируется продать не менее чем за 41,6 млн руб. Инвестиции в него опрошенные «Ведомостями» консультанты оценивают в 10–13 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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