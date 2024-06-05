Столичная мэрия ищет инвесторов на реорганизацию еще трех промзон в Москве

Правительство Москвы объявило торги по продаже прав на застройку нескольких промзон на территории города. Как сказано на сайте инвестиционного портала столицы, в июле пройдет аукцион, который должен определить инвестора, готового заняться реорганизацией 4,2 га между ул. Дубнинской и Дубнинским проездом в Восточном Дегунине. Там можно построить жилой комплекс на 32 000 кв. м и технопарк на 10 800 кв. м. Стартовая цена этого лота – 351,4 млн руб. По словам заместителя мэра Москвы по по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, инвестиции в этот проект составят 11 млрд руб. На продажу также выставлены права на застройку 1,98 га на Дмитровском шоссе. Там появится почти 160 000 кв. м недвижимости: общественно-деловой центр, гостиница, а также спортивные и торговые объекты. За этот лот мэрия Москвы хочет выручить не менее 30,5 млн руб., но инвестор, по словам Ефимова, должен будет вложить в проект порядка 40 млрд руб. По его словам, реорганизация этой промзоны позволит создать в городе 4600 рабочих мест.