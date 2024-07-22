Что будет на российском фондовом рынке с 22 по 26 июля

Что будет на российском фондовом рынке с 22 по 26 июляИндекс Мосбиржи перестал падать, но говорить о развороте тренда пока преждевременно
Индекс Мосбиржи по итогам недели с 15 по 19 июля вырос на 1,18% до 3008,24 пункта. Во вторник бенчмарк достиг минимума с июля 2023 г., добравшись до 2879,23 пункта, но в тот же день развернулся. В пятницу индекс уже достигал 3024,88 пункта. Долларовый индекс РТС за неделю увеличился на 0,86% до 1076,63 пункта. С начала года он упал на 0,63%, а индекс Мосбиржи – на 2,93%.
Наибольший рост с 15 по 19 июля наблюдался в котировках «Транснефти» (+4,5%), МТС (+3,62%), «префах» «Сургутнефтегаза» (+3,15%), бумагах ММК (+2,53%) и Positive Technologies (+2,09%). В лидерах снижения оказались акции «Совкомфлота» (-3%), «Россетей» (-1,42%), UC Rusal (-0,93%), «Русагро» (-0,91%) и «префы» «Мечела» (-0,86%).
Доллар за неделю подорожал на 0,32% (28 коп.) до 88,02 руб., евро – на 0,29% (28 коп.) до 96,04 руб., следует из официальных оценок ЦБ, которые публиковались с 12 по 19 июля на основе данных внебиржевого рынка. Биржевой курс юаня не изменился и составил 11,97 руб.