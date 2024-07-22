Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Что будет на российском фондовом рынке с 22 по 26 июля

Индекс Мосбиржи перестал падать, но говорить о развороте тренда пока преждевременно
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи по итогам недели с 15 по 19 июля вырос на 1,18% до 3008,24 пункта. Во вторник бенчмарк достиг минимума с июля 2023 г., добравшись до 2879,23 пункта, но в тот же день развернулся. В пятницу индекс уже достигал 3024,88 пункта. Долларовый индекс РТС за неделю увеличился на 0,86% до 1076,63 пункта. С начала года он упал на 0,63%, а индекс Мосбиржи – на 2,93%.

Наибольший рост с 15 по 19 июля наблюдался в котировках «Транснефти» (+4,5%), МТС (+3,62%), «префах» «Сургутнефтегаза» (+3,15%), бумагах ММК (+2,53%) и Positive Technologies (+2,09%). В лидерах снижения оказались акции «Совкомфлота» (-3%), «Россетей» (-1,42%), UC Rusal (-0,93%), «Русагро» (-0,91%) и «префы» «Мечела» (-0,86%).

Доллар за неделю подорожал на 0,32% (28 коп.) до 88,02 руб., евро – на 0,29% (28 коп.) до 96,04 руб., следует из официальных оценок ЦБ, которые публиковались с 12 по 19 июля на основе данных внебиржевого рынка. Биржевой курс юаня не изменился и составил 11,97 руб.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных