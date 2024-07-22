Что будет на российском фондовом рынке с 22 по 26 июля

Индекс Мосбиржи по итогам недели с 15 по 19 июля вырос на 1,18% до 3008,24 пункта. Во вторник бенчмарк достиг минимума с июля 2023 г., добравшись до 2879,23 пункта, но в тот же день развернулся. В пятницу индекс уже достигал 3024,88 пункта. Долларовый индекс РТС за неделю увеличился на 0,86% до 1076,63 пункта. С начала года он упал на 0,63%, а индекс Мосбиржи – на 2,93%.