Итоги торгов на Мосбирже 5 октября

Итоги торгов на Мосбирже 5 октябряИндекс поддержали отдельные новости геополитики и выраженная слабость рубля
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 5 октября, вырос на 1,86% до 2319,57 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,12% и составил 860,36 пункта.
Лидерами роста в понедельник стали бумаги Positive Technologies (+5,62%), НЛМК (+5,28%), «Северстали» (+4,84%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+4,82) и бумаги ММК (+4,52%). В аутсайдерах оказались бумаги банка «Санкт-Петербург» (-7,88%), обыкновенные акции «Татнефти» (-0,44%), бумаги «Циана» (-0,21%), привилегированные акции «Татнефти» (-0,02%).
Курс юаня на Московской бирже прибавил 26 коп. до 12,75 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,93 руб. (+1,45 руб.). Официальный курс евро составил 95,33 руб. (+1,01 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,06% до $101,17/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1% до $90,2/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник смог выйти за круглую отметку 2300 пунктов и пытался закрепиться выше, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Поддержку оказали отдельные новости геополитики и выраженная слабость рубля, связанная с анонсом резкого увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, отмечает он. Сырьевой рынок в целом тоже благоприятствовал покупателям, добавляет эксперт: дорожали металлы, нефть с переменным успехом курсировала выше $100.
Черное золото реагирует на противоречивые сигналы с Ближнего Востока, указывает Смирнов. С одной стороны, объемы поставок из региона вернулись на докризисный уровень, плюс анонсированы поставки из стратегических резервов стран G7, рассуждает он. С другой – хуситы не прекращают атаки на энергетические объекты Саудовской Аравии, а США наращивают военное присутствие вокруг Ирана, добавляет эксперт.
В геополитике надежды вселяют продолжающиеся контакты между представителями России и США, а также озвученное украинскими властями предложение Вашингтона провести трехстороннюю встречу на «техническом уровне» с Россией и Украиной до конца октября, указывает Смирнов.
Во вторник станут известны данные по торговому балансу США, управление энергетической информации США (EIA) представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. Также 6 октября в Женеве завершится двухдневное заседание генерального совета ВТО. Важных публикаций или корпоративных новостей на российском рынке не намечается, говорит Смирнов. Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит борьбу за удержание над 2300 пунктами, полагает аналитик.
Курсы валют в начале недели пошли вверх, констатирует Смирнов. Триггером могло стать объявление Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу на период с 7 октября по 6 ноября: он вырастет в несколько раз – с эквивалента 2,5 млрд до 12,7 млрд руб. в день, полагает эксперт. Импортеры перед высоким сезоном продаж могут становиться активнее, а экспортная выручка поступает неравномерно и с большим временным лагом, рассуждает он.
Важным системным фактором поддержки рубля остается сохранение жестких денежно-кредитных условий и ожидания монетарной паузы в октябре, указывает Смирнов. В ближайшие дни курсы валют могут искать новые уровни временного равновесия и они вряд ли будут далеко от текущих, полагает он: доллар может двигаться в области 84–86 руб., юань – 12,5–12,8 руб.