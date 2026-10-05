Итоги торгов на Мосбирже 5 октября

Курсы валют в начале недели пошли вверх, констатирует Смирнов. Триггером могло стать объявление Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу на период с 7 октября по 6 ноября: он вырастет в несколько раз – с эквивалента 2,5 млрд до 12,7 млрд руб. в день, полагает эксперт. Импортеры перед высоким сезоном продаж могут становиться активнее, а экспортная выручка поступает неравномерно и с большим временным лагом, рассуждает он.