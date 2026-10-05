Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи с начала торгов вырос на 1% и достиг отметки в 2300 пунктов впервые с 25 сентября. Значение его валютного аналога, индекса РТС увеличилось до 868 п.
По состоянию на 10:48 мск индекс Мосбиржи равен 2301,39 п. Показатель вырос на 1,06% с открытия основных торгов. Индекс РТС показал рост до 868,63 п. Объем торгов составил 15,42 млрд руб.
Лидерами роста стали акции «Икс 5» (+2,62%), «Аэрофлота» (+2,5%), «Позитива» (+2,33%), «Лукойл» (+2,19%), «Т-технологий» (+1,87%).
Снижение показывают ценные бумаги БСП (-7,66%), «Норникеля» (-0,84%), МКБ (-0,83%), «Сургутнефтегаза» (-0,36%), «Северстали» (-0,25%).
Официальный курс доллара от Банка России на 3 сентября составляет 83,48 руб., евро – 94,32 руб., юаня – 12,43 руб.