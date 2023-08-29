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Выручка АФК «Система» во II квартале выросла на 19%

Ведомости

Консолидированная выручка АФК «Система» по итогам II квартала 2023 г. выросла на 19% в годовом выражении, до 245,7 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа цена на бумаги компании снизилась на 1,76%, до минимума 17,9 руб. По состоянию на 11:10 мск они стоили 18,1 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3205,9 пунктов (+0,23%). С начала года котировки компании выросли на 51,7%, бенчмарк подрос почти на 48,8%

OIBDA группы в отчетный период сократилась на 22,3%, до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. 

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В то же время капитальные затраты составили 30 млрд руб., чистые финансовые обязательства корпоративного центра – 215,3 млрд руб. Остаток денежных средств корпоративного центра составил 6,9 млрд руб.

Компания, перечисляя основные события за квартал, сообщила, что монетизировала портфель финансовых инструментов, а также снизила долг корпоративного центра за счет погашения кредитов из поступивших денежных средств.

 АФК «Система» также выплатила дивиденды по итогам 2022 г. в размере 3,9 млрд руб. или 0,41 руб. на акцию и прекратила листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже с 17 мая 2023 г.

В обращении находится 9,65 млрд обыкновенных акций АФК «Система» номинальной стоимостью 0,09 руб. каждая. Величина уставного капитала корпорации составляет 868,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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