Выручка АФК «Система» во II квартале выросла на 19%

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа цена на бумаги компании снизилась на 1,76%, до минимума 17,9 руб. По состоянию на 11:10 мск они стоили 18,1 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3205,9 пунктов (+0,23%). С начала года котировки компании выросли на 51,7%, бенчмарк подрос почти на 48,8%