Выручка АФК «Система» во II квартале выросла на 19%
Консолидированная выручка АФК «Система» по итогам II квартала 2023 г. выросла на 19% в годовом выражении, до 245,7 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.
На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа цена на бумаги компании снизилась на 1,76%, до минимума 17,9 руб. По состоянию на 11:10 мск они стоили 18,1 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3205,9 пунктов (+0,23%). С начала года котировки компании выросли на 51,7%, бенчмарк подрос почти на 48,8%
OIBDA группы в отчетный период сократилась на 22,3%, до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб.
В то же время капитальные затраты составили 30 млрд руб., чистые финансовые обязательства корпоративного центра – 215,3 млрд руб. Остаток денежных средств корпоративного центра составил 6,9 млрд руб.
Компания, перечисляя основные события за квартал, сообщила, что монетизировала портфель финансовых инструментов, а также снизила долг корпоративного центра за счет погашения кредитов из поступивших денежных средств.
АФК «Система» также выплатила дивиденды по итогам 2022 г. в размере 3,9 млрд руб. или 0,41 руб. на акцию и прекратила листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже с 17 мая 2023 г.
В обращении находится 9,65 млрд обыкновенных акций АФК «Система» номинальной стоимостью 0,09 руб. каждая. Величина уставного капитала корпорации составляет 868,5 млн руб.