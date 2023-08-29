Выручка «Северстали» в первом полугодии сократилась на 10%
«Северсталь» опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, выручка компании сократилась на 10% до 339,4 млрд руб.
Как поясняет компания, снижение показателя произошло в связи с падением средних цен реализации. Оно было частично компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.
На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость акций компании снизилась на 2,44% до минимума в 1351,6 руб. По состоянию на 11:53 мск бумаги стоили 1367 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3203,56 пункта (+0,15%). С начала года котировки компании выросли на 51%, бенчмарк – на 48,7%.
Показатель EBITDA за отчетный период снизился на 12% до 118 462 млн руб. вслед за выручкой. Рентабельность по EBITDA составила 35% ( уменьшение на 1 п. п. в годовом выражении).
В тот же период свободный денежный поток вырос на 1% до 60 050 млн руб., отток денежных средств на пополнение оборотного капитала составил 9 078 млн руб. CAPEX (затраты на приобретение и модернизацию внеоборотных активов) снизился на 36% в годовом выражении, до 24 862 млн руб., что соответствует календарному плану по капитальным затратам, добавляет компания.