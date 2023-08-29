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Инвестиции

Выручка «Северстали» в первом полугодии сократилась на 10%

Ведомости

«Северсталь» опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, выручка компании сократилась на 10% до 339,4 млрд руб.

Как поясняет компания, снижение показателя произошло в связи с падением средних цен реализации. Оно было частично компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость акций компании снизилась на 2,44% до минимума в 1351,6 руб. По состоянию на 11:53 мск бумаги стоили 1367 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3203,56 пункта (+0,15%). С начала года котировки компании выросли на 51%, бенчмарк – на 48,7%.

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Показатель EBITDA за отчетный период снизился на 12% до 118 462 млн руб. вслед за выручкой. Рентабельность по EBITDA составила 35% ( уменьшение на 1 п. п. в годовом выражении).

В тот же период свободный денежный поток вырос на 1% до 60 050 млн руб., отток денежных средств на пополнение оборотного капитала составил 9 078 млн руб. CAPEX (затраты на приобретение и модернизацию внеоборотных активов) снизился на 36% в годовом выражении, до 24 862 млн руб., что соответствует календарному плану по капитальным затратам, добавляет компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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