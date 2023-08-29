Выручка «Северстали» в первом полугодии сократилась на 10%

На фоне новости в ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость акций компании снизилась на 2,44% до минимума в 1351,6 руб. По состоянию на 11:53 мск бумаги стоили 1367 руб. В то же время индекс Мосбиржи составлял 3203,56 пункта (+0,15%). С начала года котировки компании выросли на 51%, бенчмарк – на 48,7%.