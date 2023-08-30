Акции «Эсэфай» подорожали на фоне роста чистой прибыли в 120 раз
Акции «Эсэфай» в ходе торгов в среду, 30 августа, подорожали на 18%, до дневного максимума за бумагу в 611 руб. По состоянию на 17:05 мск цена составила 581,6 (+12,93%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3203,37 пункта (-0,25%). С начала года котировки выросли на 34%, за тот же период бенчмарк подрос на 48%.
Бумаги начали рост на фоне публикации финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании выросла в 120 раз в годовом выражении до 10,9 млрд руб.
Чистый процентный доход до расходов по ожидаемым кредитным убыткам вырос на 29,7% до 7,6 млрд руб., после расходов – 6,5 млрд руб. (+3,9%). Доход от операционной деятельности вырос почти в 4 раза до 18,3 млрд руб.
Ранее компания отчиталась по РСБУ. Согласно отчету, чистая прибыль в первом полугодии 2023 г. составила 3,57 млрд руб., что выше более чем в два раза по сравнению с показателем прошлого года (1,55 млрд руб.).
Как писали «Ведомости», в конце июня стало известно о выходе из состава совета директоров «Эсэфай» и дочерних компаний холдинга российского предпринимателя Саида Гуцериева.
«Эсэфай» – диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Холдинг объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы.
Как сообщается на сайте компании, 57,33% акций холдинга принадлежит российской компании, которая на 100% косвенно контролируется SFI (ООО «Эсэфай Трейдинг»), а 42,67% – другим акционерам, в том числе 10,71% акций находятся в свободном обращении.