Акции «Эсэфай» подорожали на фоне роста чистой прибыли в 120 раз

Акции «Эсэфай» в ходе торгов в среду, 30 августа, подорожали на 18%, до дневного максимума за бумагу в 611 руб. По состоянию на 17:05 мск цена составила 581,6 (+12,93%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3203,37 пункта (-0,25%). С начала года котировки выросли на 34%, за тот же период бенчмарк подрос на 48%.