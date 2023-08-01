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Инвестиции

Чистая прибыль «ЭсЭфАй» по РСБУ в первом полугодии выросла в два раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» в первом полугодии 2023 г. составила 3,57 млрд руб., что выше более чем в два раза по сравнению с показателем прошлого года (1,55 млрд руб.) Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании по РСБУ.

Выручка компании в отчетный период снизилась на 18,15%, до 2,44 млрд руб. В аналогичный период прошлого года она составляла 2,98 млрд руб.

Акции компании на фоне отчетности выросли на 3,65% до дневного максимума 540 руб. за бумагу. По состоянию 17:40 мск их стоимость скорректировалась до 531,6 руб. (+1,88%), свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

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Как писали «Ведомости», в конце июня стало известно о выходе из состава совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» и дочерних компаний холдинга российского предпринимателя Саида Гуцериева.

ПАО «ЭсЭфАй» – диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Как сообщается на сайте компании, SFI объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы. 57,33% акций ПАО «ЭсЭфАй» принадлежит российской компании, которая на 100% косвенно контролируется SFI (ООО «ЭсЭфАй Трейдинг»), а 42,67% – другим акционерам, в том числе 10,71% акций находятся в свободном обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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