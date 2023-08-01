Чистая прибыль «ЭсЭфАй» по РСБУ в первом полугодии выросла в два раза
Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» в первом полугодии 2023 г. составила 3,57 млрд руб., что выше более чем в два раза по сравнению с показателем прошлого года (1,55 млрд руб.) Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании по РСБУ.
Выручка компании в отчетный период снизилась на 18,15%, до 2,44 млрд руб. В аналогичный период прошлого года она составляла 2,98 млрд руб.
Акции компании на фоне отчетности выросли на 3,65% до дневного максимума 540 руб. за бумагу. По состоянию 17:40 мск их стоимость скорректировалась до 531,6 руб. (+1,88%), свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Как писали «Ведомости», в конце июня стало известно о выходе из состава совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» и дочерних компаний холдинга российского предпринимателя Саида Гуцериева.
ПАО «ЭсЭфАй» – диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Как сообщается на сайте компании, SFI объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы. 57,33% акций ПАО «ЭсЭфАй» принадлежит российской компании, которая на 100% косвенно контролируется SFI (ООО «ЭсЭфАй Трейдинг»), а 42,67% – другим акционерам, в том числе 10,71% акций находятся в свободном обращении.