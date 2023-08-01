Чистая прибыль «ЭсЭфАй» по РСБУ в первом полугодии выросла в два раза

ПАО «ЭсЭфАй» – диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Как сообщается на сайте компании, SFI объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы. 57,33% акций ПАО «ЭсЭфАй» принадлежит российской компании, которая на 100% косвенно контролируется SFI (ООО «ЭсЭфАй Трейдинг»), а 42,67% – другим акционерам, в том числе 10,71% акций находятся в свободном обращении.