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Инвестиции

Британский инвестор Грэнтэм допустил падение фондового рынка США на 50%

Ведомости

Сейчас не стоит инвестировать в США, так как американский фондовый рынок может обрушиться на 50%. Такой прогноз дал агентству Bloomberg британский инвестор-миллиардер и соучредитель американской компании по управлению активами GMO Джереми Грэнтэм.

Инвестор объяснил, что на американском рынке могут начаться серьезные проблемы, если «великолепная семерка» компаний – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) – потеряет хотя бы малую часть своей совокупной стоимости. Он считает, что риски возникновения пузыря на рынке удвоились.

Грэнтэм также призвал не делать вложений на американском рынке недвижимости. Он отметил, что цены на жилые и нежилые объекты стали падать на фоне резкого роста ипотечных ставок. 

«Посмотрите на цифры, и вы увидите <...> аварию», – подчеркнул эксперт.

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В то же время, по всему миру цены на недвижимость значительно увеличились, добавил инвестор. Он отметил скачки цен на «фермы, леса и изобразительное искусство».

В течение последних двух месяцев инвесторы активно распродают акции бигтехов «великолепной семерки» США. Ранее в Goldman Sachs подсчитали, что совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, а индекс S&P 500 – на 12%.

Ранее по теме: Оценка «великолепной семерки» бигтехов снизилась до уровней 2017 года

Их соотношение цены и прибыли (мультипликатор P/E) на следующие 12 месяцев уменьшилось с 34 до 27, тогда как для остальных компаний S&P 500 снизилось с 18 до 16. Сейчас акции торгуются с коэффициентом PEG (соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию) на уровне 1,3x в сравнении со средним показателем 1,9x для акций S&P 500. Столь сильной разницы в мультипликаторах не было с января 2017 г.

По итогам сентября американский рынок акций показал худшую в 2023 г. динамику. За месяц S&P 500 снизился на 5%, промышленный Dow Jones потерял 3,8%, технологический NASDAQ Composite – 5,8%. Причинами стали «ястребиная пауза» ФРС, скачки цен на нефть, резкий рост доходности гособлигаций и риски «шатдауна» (прекращения финансирования) правительства США, сообщили ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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