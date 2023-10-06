Британский инвестор Грэнтэм допустил падение фондового рынка США на 50%

Их соотношение цены и прибыли (мультипликатор P/E) на следующие 12 месяцев уменьшилось с 34 до 27, тогда как для остальных компаний S&P 500 снизилось с 18 до 16. Сейчас акции торгуются с коэффициентом PEG (соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию) на уровне 1,3x в сравнении со средним показателем 1,9x для акций S&P 500. Столь сильной разницы в мультипликаторах не было с января 2017 г.