Британский инвестор Грэнтэм допустил падение фондового рынка США на 50%
Сейчас не стоит инвестировать в США, так как американский фондовый рынок может обрушиться на 50%. Такой прогноз дал агентству Bloomberg британский инвестор-миллиардер и соучредитель американской компании по управлению активами GMO Джереми Грэнтэм.
Инвестор объяснил, что на американском рынке могут начаться серьезные проблемы, если «великолепная семерка» компаний – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) – потеряет хотя бы малую часть своей совокупной стоимости. Он считает, что риски возникновения пузыря на рынке удвоились.
Грэнтэм также призвал не делать вложений на американском рынке недвижимости. Он отметил, что цены на жилые и нежилые объекты стали падать на фоне резкого роста ипотечных ставок.
«Посмотрите на цифры, и вы увидите <...> аварию», – подчеркнул эксперт.
В то же время, по всему миру цены на недвижимость значительно увеличились, добавил инвестор. Он отметил скачки цен на «фермы, леса и изобразительное искусство».
В течение последних двух месяцев инвесторы активно распродают акции бигтехов «великолепной семерки» США. Ранее в Goldman Sachs подсчитали, что совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, а индекс S&P 500 – на 12%.
Их соотношение цены и прибыли (мультипликатор P/E) на следующие 12 месяцев уменьшилось с 34 до 27, тогда как для остальных компаний S&P 500 снизилось с 18 до 16. Сейчас акции торгуются с коэффициентом PEG (соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию) на уровне 1,3x в сравнении со средним показателем 1,9x для акций S&P 500. Столь сильной разницы в мультипликаторах не было с января 2017 г.
По итогам сентября американский рынок акций показал худшую в 2023 г. динамику. За месяц S&P 500 снизился на 5%, промышленный Dow Jones потерял 3,8%, технологический NASDAQ Composite – 5,8%. Причинами стали «ястребиная пауза» ФРС, скачки цен на нефть, резкий рост доходности гособлигаций и риски «шатдауна» (прекращения финансирования) правительства США, сообщили ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики.