Американский рынок акций показал в сентябре худшую динамику в 2023 году

Американский рынок акций показал в сентябре худшую динамику в 2023 годуСейчас бумаги перепроданы и достигли привлекательных для покупки уровней, считают эксперты
Первый месяц осени стал худшим в 2023 г. для рынка акций США: в сентябре S&P 500 снизился на 5%, промышленный Dow Jones потерял 3,8%, технологический NASDAQ Composite – 5,8%. Динамика индексов за III квартал заметно лучше: с июля по сентябрь S&P 500 просел на 3,6%, Dow – на 2,6%, NASDAQ – на 4,1%.
Для такой динамики рынка набрался целый ряд причин. Инвесторы столкнулись в сентябре с «ястребиной паузой» ФРС, ростом цен на нефть (баррель Brent подорожал на 11% до $95,31), скачком доходности гособлигаций (10-летние прибавили 48 б. п. до 4,57%, пятилетние – 40 б. п. до 4,64%) и рисками приостановки работы федерального правительства Штатов (шатдаун).
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