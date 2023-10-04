Американский рынок акций показал в сентябре худшую динамику в 2023 году

Первый месяц осени стал худшим в 2023 г. для рынка акций США: в сентябре S&P 500 снизился на 5%, промышленный Dow Jones потерял 3,8%, технологический NASDAQ Composite – 5,8%. Динамика индексов за III квартал заметно лучше: с июля по сентябрь S&P 500 просел на 3,6%, Dow – на 2,6%, NASDAQ – на 4,1%.