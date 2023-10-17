Акции «Ленты» подорожали после объявления о покупке «Монетки»

Сеть гипермаркетов «Лента» принадлежит компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2021 г. в Infoline отмечали, что она занимает четвертое место среди крупнейших ритейлеров по выручке. За последние годы «Лента» выкупила онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд руб., а также сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро (около $263,7 млн).