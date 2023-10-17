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Акции «Ленты» подорожали после объявления о покупке «Монетки»

Ведомости

Акции «Ленты» подорожали на фоне объявления о покупке сети продуктовых магазинов «Монетка» на 3,6% – до 777 руб. – по сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов 16 октября, следует из данных Московской биржи.

К 10.18 мск стоимость бумаг составила 769 руб. (+2,5%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3233,79 пункта (-0,03%). С начала года котировки ритейлера выросли на 11,4%, бенчмарк – на 50,13%.

«Лента» сообщила о приобретении розничной сети «Монетка» утром 17 октября на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В состав сети входит 2120 магазинов, большинство из них расположены в Западной Сибири и на Урале. Вместе с магазинами «Лента» приобрела пять распределительных центров и более 560 грузовых автомобилей.

По итогам 2022 г. выручка «Монетки» составила 177,8 млрд руб. – показатель увеличился 29% по сравнению с результатами 2021 г., уточнил в своем сообщении ритейлер. Сумма сделки не уточняется. Источник ее финансирования – собственные средства «Ленты», а также заемные деньги.

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Ритейлер отметил, что после покупки торговая сеть «Монетка» продолжит действовать как отдельное юридическое лицо. Магазины сети будут работать под прежним брендом. Новоприобретенные активы «Лента» включит в отчетность о своей деятельности с октября 2023 г.

О планах «Ленты» по приобретению «Монетки» стало известно в конце июля. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, размер сделки мог составить 60–70 млрд руб. или 100 млрд руб.

Розничную сеть «Монетка» основали в Екатеринбурге в 2001 г. Ее владельцем являлся Роман Заболотнов. Ранее бизнесмену принадлежала еще одна сеть продуктовых магазинов – «Райт». Он продал ее X5 Group в 2020 г.

Сеть гипермаркетов «Лента» принадлежит компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2021 г. в Infoline отмечали, что она занимает четвертое место среди крупнейших ритейлеров по выручке. За последние годы «Лента» выкупила онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд руб., а также сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро (около $263,7 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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