Акции «Ленты» подорожали после объявления о покупке «Монетки»
Акции «Ленты» подорожали на фоне объявления о покупке сети продуктовых магазинов «Монетка» на 3,6% – до 777 руб. – по сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов 16 октября, следует из данных Московской биржи.
К 10.18 мск стоимость бумаг составила 769 руб. (+2,5%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3233,79 пункта (-0,03%). С начала года котировки ритейлера выросли на 11,4%, бенчмарк – на 50,13%.
«Лента» сообщила о приобретении розничной сети «Монетка» утром 17 октября на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В состав сети входит 2120 магазинов, большинство из них расположены в Западной Сибири и на Урале. Вместе с магазинами «Лента» приобрела пять распределительных центров и более 560 грузовых автомобилей.
По итогам 2022 г. выручка «Монетки» составила 177,8 млрд руб. – показатель увеличился 29% по сравнению с результатами 2021 г., уточнил в своем сообщении ритейлер. Сумма сделки не уточняется. Источник ее финансирования – собственные средства «Ленты», а также заемные деньги.
Ритейлер отметил, что после покупки торговая сеть «Монетка» продолжит действовать как отдельное юридическое лицо. Магазины сети будут работать под прежним брендом. Новоприобретенные активы «Лента» включит в отчетность о своей деятельности с октября 2023 г.
О планах «Ленты» по приобретению «Монетки» стало известно в конце июля. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, размер сделки мог составить 60–70 млрд руб. или 100 млрд руб.
Розничную сеть «Монетка» основали в Екатеринбурге в 2001 г. Ее владельцем являлся Роман Заболотнов. Ранее бизнесмену принадлежала еще одна сеть продуктовых магазинов – «Райт». Он продал ее X5 Group в 2020 г.
Сеть гипермаркетов «Лента» принадлежит компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2021 г. в Infoline отмечали, что она занимает четвертое место среди крупнейших ритейлеров по выручке. За последние годы «Лента» выкупила онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд руб., а также сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро (около $263,7 млн).