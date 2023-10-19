«Русгидро» выкупило больше 200 000 своих акций у инвесторов
«Русгидро» не уточнило стоимость сделки. На момент закрытия основной сессии торгов Мосбиржи днем ранее акции торговались по 0,85 руб. Соответственно, энергокомпания могла заплатить за указанный объем около 185 000 руб.
К 16:47 мск стоимость бумаг составила 0,86 руб (+0,57% по сравнению с ценой закрытия торгов 18 октября). Индекс Мосбиржи составил 3256,69 пункта (+0,23%). С начала года котировки компании увеличились на 13,25%, бенчмарк – на 51,2%.
Неделю назад «Русгидро» через суд вернуло право собственности на 8,1 млн своих акций, которыми владела ликвидированная ирландская компания Cossington Overseas. После ее закрытия в 2003 г. акции российской энергокорпорации не передали в собственность другим лицам. Они превратились в бесхозное имущество, хотя в реестре продолжали числиться собственностью больше не существующей организации.