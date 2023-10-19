«Русгидро» выкупило больше 200 000 своих акций у инвесторов

Неделю назад «Русгидро» через суд вернуло право собственности на 8,1 млн своих акций, которыми владела ликвидированная ирландская компания Cossington Overseas. После ее закрытия в 2003 г. акции российской энергокорпорации не передали в собственность другим лицам. Они превратились в бесхозное имущество, хотя в реестре продолжали числиться собственностью больше не существующей организации.