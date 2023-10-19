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Инвестиции

«Русгидро» выкупило больше 200 000 своих акций у инвесторов

Ведомости

ПАО «Русгидро» выкупило у акционеров 212 209 собственных бумаг. Общий объем принадлежащих эмитенту собственных акций составил 0,007%, сообщила корпорация на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Русгидро» не уточнило стоимость сделки. На момент закрытия основной сессии торгов Мосбиржи днем ранее акции торговались по 0,85 руб. Соответственно, энергокомпания могла заплатить за указанный объем около 185 000 руб.

К 16:47 мск стоимость бумаг составила 0,86 руб (+0,57% по сравнению с ценой закрытия торгов 18 октября). Индекс Мосбиржи составил 3256,69 пункта (+0,23%). С начала года котировки компании увеличились на 13,25%, бенчмарк – на 51,2%.

«Русгидро» через суд вернуло свои акции у ликвидированной ирландской компании

Неделю назад «Русгидро» через суд вернуло право собственности на 8,1 млн своих акций, которыми владела ликвидированная ирландская компания Cossington Overseas. После ее закрытия в 2003 г. акции российской энергокорпорации не передали в собственность другим лицам. Они превратились в бесхозное имущество, хотя в реестре продолжали числиться собственностью больше не существующей организации.

23 августа «Русгидро» завершило выплату дивидендов своим акционерам за 2022 г. Размер транша составил 22,18 млрд руб. За последние пять лет держателям своих ценных бумаг компания выплатила более 100 млрд руб., из них более 62 млрд руб. направлено в бюджет России.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», контрольный пакет акций компании принадлежит Росимуществу. В собственности ведомства находится 62,2% бумаг. Еще 12,37% акций принадлежит ВТБ, 9,61% – производителю низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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