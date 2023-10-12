«Русгидро» через суд вернула свои акции у ликвидированной ирландской компании

Принадлежавшие ранее ирландской компании бумаги после ее ликвидации в 2003 г. не передали в собственность другим лицам. Они стали бесхозным имуществом, но в реестре оставались подконтрольными больше не существующей Cossington Overseas. Акции нельзя было вернуть в свободное обращение, подлежащие выплате дивиденды по ним оказались заморожены.