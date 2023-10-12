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Инвестиции

«Русгидро» через суд вернула свои акции у ликвидированной ирландской компании

Ведомости

ПАО «Русгидро» вернуло право собственности на 8,1 млн своих акций, которыми владела ликвидированная ирландская компания Cossington Overseas, следует из материалов арбитражного суда Красноярского края.

Принадлежавшие ранее ирландской компании бумаги после ее ликвидации в 2003 г. не передали в собственность другим лицам. Они стали бесхозным имуществом, но в реестре оставались подконтрольными больше не существующей Cossington Overseas. Акции нельзя было вернуть в свободное обращение, подлежащие выплате дивиденды по ним оказались заморожены.

Суд полностью удовлетворил требование «Русгидро» о возвращении акций в собственность. Корпорация подавала иск к держателю своего реестра акционеров «ВТБ Регистратору». 

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К 17:49 мск стоимость акций «Русгидро» на Мосбирже составила 0,84 руб. – на 0,13% меньше по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки составил 3172,6 пункта (-0,66%). С начала года котировки компании увеличились на 11,01%, бенчмарк – на 47,29%.

Cossington Overseas, по данным «Коммерсанта», была «дочкой» американской компании по торговле и управлению недвижимостью Sector Capital Development. На российском фондовом рынке ирландская фирма торговала средствами частных клиентов и зарубежных фондов.

«Русгидро» обслуживает более 60 российских гидроэлектростанций общей мощностью более 38 ГВт, а также тепловые электростанции и теплосетевые активы на Дальнем Востоке. В состав объединения входят энергосбытовые компании и научно-проектные институты. 

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ключевым акционером «Русгидро» является Росимущество. Ведомство владеет 62,2% акций корпорации. Еще 12,37% бумаг принадлежит ВТБ, 9,61% – производителю низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ Group.

23 августа «Русгидро» завершила выплату дивидендов своим акционерам за 2022 г. Размер транша составил 22,18 млрд руб. За последние пять лет держателям своих ценных бумаг компания выплатила более 100 млрд руб., из них более 62 млрд руб. направлено в бюджет России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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