«Русгидро» через суд вернула свои акции у ликвидированной ирландской компании
Принадлежавшие ранее ирландской компании бумаги после ее ликвидации в 2003 г. не передали в собственность другим лицам. Они стали бесхозным имуществом, но в реестре оставались подконтрольными больше не существующей Cossington Overseas. Акции нельзя было вернуть в свободное обращение, подлежащие выплате дивиденды по ним оказались заморожены.
К 17:49 мск стоимость акций «Русгидро» на Мосбирже составила 0,84 руб. – на 0,13% меньше по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии днем ранее. Ключевой индекс торговой площадки составил 3172,6 пункта (-0,66%). С начала года котировки компании увеличились на 11,01%, бенчмарк – на 47,29%.
Cossington Overseas, по данным «Коммерсанта», была «дочкой» американской компании по торговле и управлению недвижимостью Sector Capital Development. На российском фондовом рынке ирландская фирма торговала средствами частных клиентов и зарубежных фондов.
«Русгидро» обслуживает более 60 российских гидроэлектростанций общей мощностью более 38 ГВт, а также тепловые электростанции и теплосетевые активы на Дальнем Востоке. В состав объединения входят энергосбытовые компании и научно-проектные институты.