Акции «ТНС энерго» подорожали на фоне выхода отчета по РСБУ
Стоимость акций российского энергосбытового холдинга «ТНС энерго» в ходе торгов на Мосбирже 27 октября выросла на 10,57% до 5490 руб. Котировки отреагировали на выход отчета по РСБУ за 9 месяцев 2023 г.
По состоянию на 11:16 мск она составила 5 295 руб. (+6,65%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 235,65 пункта (+0,36%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании выросли в 9 раз.
Чистая прибыль «ТНС Энерго» в отчетный период составила 85,55 млрд руб. против убытка в размере 8,59 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 37% до 2,96 млрд руб. по сравнению с 2,16 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась на 54% до 2,12 млрд руб.
Группа компаний «ТНС энерго» управляет 10 энергосбытовыми компаниями, которые обслуживают потребителей в 11 регионах России. В общей сложности это более 241 000 лицевых счетов юрлиц и более 7.7 млн лицевых счетов физлиц. Общая численность сотрудников компании с учетом дочерних организаций составляет более 8000 человек.