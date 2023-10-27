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Инвестиции

Акции «ТНС энерго» подорожали на фоне выхода отчета по РСБУ

Ведомости

Стоимость акций российского энергосбытового холдинга «ТНС энерго» в ходе торгов на Мосбирже 27 октября выросла на 10,57% до 5490 руб. Котировки отреагировали на выход отчета по РСБУ за 9 месяцев 2023 г.

По состоянию на 11:16 мск она составила 5 295 руб. (+6,65%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 235,65 пункта (+0,36%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании выросли в 9 раз.

Чистая прибыль «ТНС Энерго» в отчетный период составила 85,55 млрд руб. против убытка в размере 8,59 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 37% до 2,96 млрд руб. по сравнению с 2,16 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась на 54% до 2,12 млрд руб.

Группа компаний «ТНС энерго» управляет 10 энергосбытовыми компаниями, которые обслуживают потребителей в 11 регионах России. В общей сложности это более 241 000 лицевых счетов юрлиц и более 7.7 млн лицевых счетов физлиц. Общая численность сотрудников компании с учетом дочерних организаций составляет более 8000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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