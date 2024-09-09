Инвесторы в России вывели из фондов акций максимальный объем средств в августе
Российские инвесторы в августе вывели 10,5 млрд руб. из фондов акций, что в 3,6 раза превышает объем средств, поступивших в них в июле. Результат стал первым отрицательным с начала года и максимальным за всю историю отрасли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.
Потери фондов смешанного типа увеличились с 5 млрд до 9 млрд руб. Максимальный отток средств в августе зафиксировали 10 фондов, девять из которых – смешанных типов. Отмечается, что в большой степени причиной оттока стали неоправдавшиеся ожидания инвесторов насчет динамики индекса Мосбиржи, который потерял к концу весны более 9%. По словам руководителя отдела продаж УК «Первая» Андрея Макарова, инвесторы расценили это как возможность покупки подешевевших акций, и в мае чистые привлечения только в фонды акций составили 14,4 млрд руб., что стало максимумом с декабря 2021 г.
Основной рублевый индекс в прошлом месяце закрепился на отметке 2650 пунктов (возле 14-месячного минимума). Потери за три месяца составили более 17% и более четверти от майского максимума.
Отмечается, что снижение повлияло на инвестиционные предпочтения частных инвесторов, которые начали распродавать паи фондов акций и смешанного типа. По словам директора по инвестициям УК «Эра инвестиций» Ивана Лавриненко, часть инвесторов действовала рационально, реагируя на изменение макроэкономической среды, характеризующееся снижением темпов роста экономики при сохранении высоких темпов инфляции.
Интерес к фондам акций и смешанного типа снизился и на фоне роста до 18% ключевой ставки Банка России. Инвесторы обратили свое внимание на банковские продукты с гарантированной доходностью, с учетом того, что средняя максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших банков в третьей декаде августа приблизилась к уровню 17,5% годовых – впервые с марта 2022 г.
В августе чистые привлечения в фонды денежного рынка составили 57 млрд руб. (на 9% меньше максимума 2024 г.).
В начале сентября директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова заявляла, что торговая площадка рассчитывает на увеличение доли облигаций в общем объеме долга российских компаний к 2030 г. до 50% по сравнению с 28% в 2023 г. Это означает, что объем корпоративных бондов в обращении может достигнуть 75 трлн руб. Общий размер долга в 150 трлн руб. к концу десятилетия биржа спрогнозировала, исходя из среднегодового темпа роста кредитного портфеля отечественных компаний в 2019–2023 гг.