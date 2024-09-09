Инвесторы в России вывели из фондов акций максимальный объем средств в августе

Потери фондов смешанного типа увеличились с 5 млрд до 9 млрд руб. Максимальный отток средств в августе зафиксировали 10 фондов, девять из которых – смешанных типов. Отмечается, что в большой степени причиной оттока стали неоправдавшиеся ожидания инвесторов насчет динамики индекса Мосбиржи, который потерял к концу весны более 9%. По словам руководителя отдела продаж УК «Первая» Андрея Макарова, инвесторы расценили это как возможность покупки подешевевших акций, и в мае чистые привлечения только в фонды акций составили 14,4 млрд руб., что стало максимумом с декабря 2021 г.