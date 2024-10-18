Цена на нефть марки Brent выросла до $74,7
На лондонской бирже ICE по состоянию на 10:05 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,3% до $74,7, свидетельствуют данные биржи. До этого цена на нефть снижалась четыре дня подряд.
Положительная динамика обусловлена снижением запасов коммерческой нефти в США и политической неопределенностью вокруг выборов президента США, сообщает Reuters. 17 октября стало известно, что нефтяные запасы США за неделю снизились на 2,19 млн баррелей до 420,55 млн баррелей. Однако, как отмечает CNBC, цена может дополнительно подскочить в случае ответного удара Израиля по нефтяным месторождениям Ирана. 4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае, если из-за удара Израиля добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время.
15 октября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель на фоне новостей с Ближнего Востока. Незадолго до падения 7 октября цена нефти марки Brent прибавила 2,5% по сравнению с закрытия торгов 6 октября и впервые с 29 августа 2024 г. превысила $80 за баррель.
1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Тель-Авив пообещал нанести ответный удар.