Цена на нефть марки Brent выросла до $74,7

Положительная динамика обусловлена снижением запасов коммерческой нефти в США и политической неопределенностью вокруг выборов президента США, сообщает Reuters. 17 октября стало известно, что нефтяные запасы США за неделю снизились на 2,19 млн баррелей до 420,55 млн баррелей. Однако, как отмечает CNBC, цена может дополнительно подскочить в случае ответного удара Израиля по нефтяным месторождениям Ирана. 4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае, если из-за удара Израиля добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время.