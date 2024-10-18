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Цена на нефть марки Brent выросла до $74,7

Ведомости

На лондонской бирже ICE по состоянию на 10:05 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,3% до $74,7, свидетельствуют данные биржи. До этого цена на нефть снижалась четыре дня подряд.

Положительная динамика обусловлена снижением запасов коммерческой нефти в США и политической неопределенностью вокруг выборов президента США, сообщает Reuters. 17 октября стало известно, что нефтяные запасы США за неделю снизились на 2,19 млн баррелей до 420,55 млн баррелей. Однако, как отмечает CNBC, цена может дополнительно подскочить в случае ответного удара Израиля по нефтяным месторождениям Ирана. 4 октября в Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае, если из-за удара Израиля добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время. 

15 октября цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель на фоне новостей с Ближнего Востока. Незадолго до падения 7 октября цена нефти марки Brent прибавила 2,5% по сравнению с закрытия торгов 6 октября и впервые с 29 августа 2024 г. превысила $80 за баррель. 

1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Тель-Авив пообещал нанести ответный удар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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