В Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по Ирану

По словам руководителя отдела исследований мировых сырьевых рынков в Goldman Sachs Даана Струйвена, цена на нефть подскочит, если добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время. При этом условии цена на котировки может подскочить в следующем году, сообщает Струвейн. Агентство напоминает, что Иран является членом ОПЕК и ключевым игроком на мировом нефтяном рынке. Он добывает почти 4 млн баррелей нефти в день, и, по оценкам экспертов, 4% мировых поставок могут быть нарушены в случае израильского удара по нефтяной инфраструктуре Ирана.