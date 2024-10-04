В Goldman Sachs допустили подорожание нефти на $20 в случае удара по Ирану
Нефтяные котировки могут подскочить на $20 в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs Group.
По словам руководителя отдела исследований мировых сырьевых рынков в Goldman Sachs Даана Струйвена, цена на нефть подскочит, если добыча нефти в Иране снизится на 1 млн баррелей в сутки и будет оставаться таковой продолжительное время. При этом условии цена на котировки может подскочить в следующем году, сообщает Струвейн. Агентство напоминает, что Иран является членом ОПЕК и ключевым игроком на мировом нефтяном рынке. Он добывает почти 4 млн баррелей нефти в день, и, по оценкам экспертов, 4% мировых поставок могут быть нарушены в случае израильского удара по нефтяной инфраструктуре Ирана.
Опрошенные агентством эксперты отмечают, что остров Харг, на который приходится вплоть до 90% добычи нефти в Иране, с высокой долей вероятности может стать целью удара Израиля. Другие эксперты также сообщили о высоком риске нарушения мировой торговли.
1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и лидера «Хезболлы» Насраллы. Армия обороны Израиля заявила, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них попали по территориям в центральной и южной частях страны. Израиль пообещал принять ответные меры.