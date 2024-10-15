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Цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель на фоне новостей с Ближнего Востока

Ведомости

На лондонской бирже ICE стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,72% до $74,58 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:40 мск. Снижение котировок произошло после публикации в The Washington Post о том, что Израиль готов атаковать военные, а не нефтяные или ядерные объекты в Иране.

7 октября цена нефти марки Brent прибавила 2,5% по сравнению с закрытия торгов 6 октября и впервые с 29 августа 2024 г. превысила $80 за баррель. Опрошенные тогда агентством Reuters эксперты связывали рост цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля. При этом аналитики полагали, что такой исход все же маловероятен из-за членства Ирана в ОПЕК. Эксперты также подчеркивали, что не стоит ждать дальнейшего стремительного скачка цен, поскольку для этого нет макроэкономический обоснований. 

1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Тель-Авив пообещал нанести ответный удар.

Газета The Washington Post 14 октября со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора сказал президенту США Джо Байдену, что армия еврейского государства готова нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, атака может быть совершена до президентских выборов в США 5 ноября.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает минздрав Палестины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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