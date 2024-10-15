Цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель на фоне новостей с Ближнего Востока
На лондонской бирже ICE стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,72% до $74,58 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:40 мск. Снижение котировок произошло после публикации в The Washington Post о том, что Израиль готов атаковать военные, а не нефтяные или ядерные объекты в Иране.
7 октября цена нефти марки Brent прибавила 2,5% по сравнению с закрытия торгов 6 октября и впервые с 29 августа 2024 г. превысила $80 за баррель. Опрошенные тогда агентством Reuters эксперты связывали рост цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля. При этом аналитики полагали, что такой исход все же маловероятен из-за членства Ирана в ОПЕК. Эксперты также подчеркивали, что не стоит ждать дальнейшего стремительного скачка цен, поскольку для этого нет макроэкономический обоснований.
1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Тель-Авив пообещал нанести ответный удар.
Газета The Washington Post 14 октября со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора сказал президенту США Джо Байдену, что армия еврейского государства готова нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, атака может быть совершена до президентских выборов в США 5 ноября.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает минздрав Палестины.