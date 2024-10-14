Иран пытаются обвинить в причастности к нападению на Израиль 7 октября 2023 года

Реальные очертания «Большой проект» стал приобретать в ходе встреч руководителей «Хамас» весной – летом 2022 г., пишет WP. В частности, изначально боевики планировали атаковать башни «Азриэли» в Тель-Авиве, где размещают офисы и торговые центры, но впоследствии радикалы отказались от этой затеи из-за отсутствия ресурсов для проведения операции. В итоге группировка остановилась на атаке на военные, а затем гражданские объекты Израиля. Для этого, сообщает NYT, в июле 2023 г. Ливан посетил заместитель Синвара Халиль аль-Хайя, чтобы обсудить детали нападения с высокопоставленным членом КСИРа и лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой (убитым в результате авиаудара в сентябре этого года) и попросить у них помощь. Последние поддержали план группировки, но попросили больше времени для подготовки к операции.