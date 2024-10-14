Иран пытаются обвинить в причастности к нападению на Израиль 7 октября 2023 года

Иран пытаются обвинить в причастности к нападению на Израиль 7 октября 2023 годаЭто может быть частью подготовки активных антииранских действий
Палестинская группировка «Хамас» планировала напасть на Израиль осенью 2022 г., но отложила операцию, чтобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского движения «Хезболла», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы встреч «Хамас», захваченные израильскими военными. Издание изучило документы встреч лидеров военного и политического крыла исламистов, на которых они планировали атаку на Израиль, а также переписку лидера «Хамас» Яхьи Синвара с иранскими официальными лицами.
По данным NYT, отчеты протоколов 10 встреч в период с января 2022 г. по август 2023 г. были обнаружены израильской армией в январе текущего года в одном из компьютеров в центре управления «Хамас» на юге сектора Газа в Хан-Юнисе. Как пишут в газете, журналисты проверили подлинность части документов, сопоставив информацию с произошедшими событиями. Другую часть издание показало экспертам, знакомым с деятельностью «Хамас», и бывшим участникам военного крыла группировки.
Позже израильская армия передала содержание дополнительных встреч и сообщений в основном об участии Ирана в планировании и финансировании палестинской атаки на Израиль The Washington Post (WP) и The Wall Street Journal (WSJ). В изданиях, правда, сообщили, что они не могут проверить подлинность этих документов.
По данным NYT, план вторжения «Хамас» в Израиль, названный в документе «Большим проектом», руководители «Хамас» впервые обсудили в январе 2022 г., но тогда участники встречи договорились избегать эскалации конфликта с еврейским государством. Издание WP со ссылкой на переписку Синвара с иранскими руководителями писало, что палестинцы просили у Тегерана финансовую и военную помощь для проведения этой операции. Позже этот запрос будто бы был одобрен иранской стороной. По данным WSJ, в ответном сообщении неназванный иранский чиновник подтвердил выделение $10 млн военному крылу «Хамас». Позже Синвар запросил еще $500 млн, которые, по его словам, могли быть предоставлены группировке в течение двух лет.
Реальные очертания «Большой проект» стал приобретать в ходе встреч руководителей «Хамас» весной – летом 2022 г., пишет WP. В частности, изначально боевики планировали атаковать башни «Азриэли» в Тель-Авиве, где размещают офисы и торговые центры, но впоследствии радикалы отказались от этой затеи из-за отсутствия ресурсов для проведения операции. В итоге группировка остановилась на атаке на военные, а затем гражданские объекты Израиля. Для этого, сообщает NYT, в июле 2023 г. Ливан посетил заместитель Синвара Халиль аль-Хайя, чтобы обсудить детали нападения с высокопоставленным членом КСИРа и лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой (убитым в результате авиаудара в сентябре этого года) и попросить у них помощь. Последние поддержали план группировки, но попросили больше времени для подготовки к операции.
В конце концов «Хамас» 7 октября 2023 г. напал на Израиль самостоятельно и без прямой поддержки Тегерана и «Хезболлы». По данным NYT, это было сделано с целью сорвать усилия Израиля по нормализации его отношений с Саудовской Аравией. Также «Хамас» пытался противодействовать израильским действиям на оккупированном Западном берегу реки Иордан и попыткам властей Израиля усилить контроль над комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Кроме того, движение попыталось воспользоваться внутриполитическими беспорядками в Израиле, вызванными массовыми протестами из-за судебной реформы в стране.
«Хамас» также сознательно избегал конфронтации с Израилем с 2021 г., чтобы «внушить властям Израиля ложное чувство безопасности» и заставить поверить, что исламисты в Газе хотят спокойствия, добавили в NYT. Согласно документам, большая часть руководства движения в Катаре не знала о существовании «Большого проекта». О нем знал лишь убитый в июле глава политбюро Исмаил Хания.
Публикация документов американскими СМИ о предполагаемом участии Ирана в планировании и финансировании нападения «Хамас» на Израиль может быть похожа на дезинформацию, считает программный координатор РСМД Иван Бочаров. Эксперт напомнил, что американские спецслужбы в годы холодной войны использовали аналогичные методы сливов в медиа. «По косвенным признакам многое указывает на то, что Тегеран вообще не был в курсе деталей атаки «Хамас». В противном случае вероятность утечек была бы больше», – объяснил эксперт.
Как правило, западные спецслужбы обнародуют документы в СМИ с целью шантажа своих противников, а в случае с Ираном – для того чтобы продемонстрировать бесперспективность переговоров с ними, соглашается старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его мнению, Запад ведет против Ирана войну компроматов, чтобы также дискредитировать иранское руководство в глазах иранской общественности, часть которой настроена на нормализацию отношений с Западом и снятие санкций.
Хотя в политической системе Ирана, отмечает Балмасов, могут быть слабые места, но иранские власти на ближневосточном направлении стараются вести себя крайне осторожно. «С точки зрения иранской стратегии самое оптимальное – бить по врагам не напрямую, а своими «щупальцами» через своих прокси, дабы лишний раз не подставляться», – добавил эксперт.