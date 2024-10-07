Цены на нефть растут из-за опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке

По состоянию на 14:57 мск цена на декабрьский фьючерс на закрытии сделки составила $79,61 за баррель, прибавив %1,99 с закрытия 6 октября. Согласно данным торговой площадки, эта неделя показа самый большой скачок цен с 2023 г. Опрошенные Reuters эксперты связывают повышение цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля. Однако, по словам экспертов, такой исход маловероятен из-за членства Ирана в ОПЕК.