Цены на нефть растут из-за опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке
Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Бенчмарк на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent приближается к $80 за баррель.
По состоянию на 14:57 мск цена на декабрьский фьючерс на закрытии сделки составила $79,61 за баррель, прибавив %1,99 с закрытия 6 октября. Согласно данным торговой площадки, эта неделя показа самый большой скачок цен с 2023 г. Опрошенные Reuters эксперты связывают повышение цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля. Однако, по словам экспертов, такой исход маловероятен из-за членства Ирана в ОПЕК.
Эксперты также подчеркнули, что не стоит ждать дальнейшего роста цен, поскольку для этого нет макроэкономический обоснований. 3 октября нефть Brent подорожала на 4% до $76,83. Всего с начала недели прирост цены Brent составил 8%. Представители рынка также связывали увеличение цены с опасениями по поводу перебоев в поставке из-за эскалации конфликта.
1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Трейдеры ожидают ответа Израиля после окончания еврейского праздника Рок ха-Шана, Тель-Авив уже пообещал нанести ответный удар.
Ранее 3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел 1 октября.