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Цены на нефть растут из-за опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Бенчмарк на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent приближается к $80 за баррель.

По состоянию на 14:57 мск цена на декабрьский фьючерс на закрытии сделки составила $79,61 за баррель, прибавив %1,99 с закрытия 6 октября. Согласно данным торговой площадки, эта неделя показа самый большой скачок цен с 2023 г. Опрошенные Reuters эксперты связывают повышение цен с угрозой ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана со стороны Израиля. Однако, по словам экспертов, такой исход маловероятен из-за членства Ирана в ОПЕК.

Эксперты также подчеркнули, что не стоит ждать дальнейшего роста цен, поскольку для этого нет макроэкономический обоснований. 3 октября нефть Brent подорожала на 4% до $76,83. Всего с начала недели прирост цены Brent составил 8%. Представители рынка также связывали увеличение цены с опасениями по поводу перебоев в поставке из-за эскалации конфликта.

1 октября Иран направил сотни ракет в сторону Израиля из-за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Трейдеры ожидают ответа Израиля после окончания еврейского праздника Рок ха-Шана, Тель-Авив уже пообещал нанести ответный удар.

Ранее 3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел 1 октября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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