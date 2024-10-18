ЦБ даст компаниям рекомендации по программам стимулирования акциями

Представитель регулятора уточнила, что основными рекомендациями являются прозрачность для акционеров и понимание, как программа мотивации, предлагаемая компанией, увеличит ценность предприятия и ценность его акции, и детальное описание того, за что планируется мотивировать работников, чтобы затем ретроспективно посмотреть на результаты.