ЦБ даст компаниям рекомендации по программам стимулирования акциями
Центральный банк России до конца этого года выпустит рекомендации публичным компаниям о том, как нужно раскрывать подробности мотивационных программ для сотрудников, чтобы действующие акционеры могли оценить их положения. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева.
«Мы планируем подготовить рекомендации Банка России в части лучших практик при программах стимулирования акциями. В идеале, наверное, это те рекомендации, которые надо погрузить в Кодекс корпоративного управления. Но можно двигаться поступательно», – уточнила Абашеева.
Представитель регулятора уточнила, что основными рекомендациями являются прозрачность для акционеров и понимание, как программа мотивации, предлагаемая компанией, увеличит ценность предприятия и ценность его акции, и детальное описание того, за что планируется мотивировать работников, чтобы затем ретроспективно посмотреть на результаты.
30 августа Центробанк принял решение о приостановлении эмиссии акций ПАО «Группа Позитив», причины не назывались. Дополнительные 7,9% акций компания должна была выпустить по закрытой подписке в IV квартале 2024 г.
В начале сентября представитель Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») говорил «Ведомостям», что регулятор принял соответствующее решение из-за необходимости предоставления дополнительной информации со стороны компании. 8 октября Банк России решил возобновить эмиссии обыкновенных акций вендора.