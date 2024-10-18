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ЦБ даст компаниям рекомендации по программам стимулирования акциями

Ведомости

Центральный банк России до конца этого года выпустит рекомендации публичным компаниям о том, как нужно раскрывать подробности мотивационных программ для сотрудников, чтобы действующие акционеры могли оценить их положения. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева.

«Мы планируем подготовить рекомендации Банка России в части лучших практик при программах стимулирования акциями. В идеале, наверное, это те рекомендации, которые надо погрузить в Кодекс корпоративного управления. Но можно двигаться поступательно», – уточнила Абашеева.

Представитель регулятора уточнила, что основными рекомендациями являются прозрачность для акционеров и понимание, как программа мотивации, предлагаемая компанией, увеличит ценность предприятия и ценность его акции, и детальное описание того, за что планируется мотивировать работников, чтобы затем ретроспективно посмотреть на результаты.

30 августа Центробанк принял решение о приостановлении эмиссии акций ПАО «Группа Позитив», причины не назывались. Дополнительные 7,9% акций компания должна была выпустить по закрытой подписке в IV квартале 2024 г.

В начале сентября представитель Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив»говорил «Ведомостям», что регулятор принял соответствующее решение из-за необходимости предоставления дополнительной информации со стороны компании. 8 октября Банк России решил возобновить эмиссии обыкновенных акций вендора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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