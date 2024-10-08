Банк России возобновил эмиссии обыкновенных акций «Группы Позитив»
Банк России принял решение возобновить эмиссии обыкновенных акций ПАО «Группа Позитив», размещаемых путем закрытой подписки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение было принято Центробанком 7 октября.
30 августа ЦБ принял решение о приостановлении эмиссии акций вендора, причины не назывались. Дополнительные 7,9% акций компания должна была выпустить по закрытой подписке в IV квартале 2024 г.
В начале сентября представитель Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») сообщал «Ведомостям», что регулятор принял соответствующее решение из-за необходимости предоставления дополнительной информации со стороны компании. Мера является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором.
На момент закрытия основной торговой сессии 2 сентября акции Positive Technologies упали на 4,8% по отношению к закрытию прошлого дня, до 2411,8 руб. Индекс Мосбиржи в этот день также был снижен – почти на 4% до 2545,07 пунктов.