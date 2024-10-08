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Банк России возобновил эмиссии обыкновенных акций «Группы Позитив»

Ведомости

Банк России принял решение возобновить эмиссии обыкновенных акций ПАО «Группа Позитив», размещаемых путем закрытой подписки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято Центробанком 7 октября.

30 августа ЦБ принял решение о приостановлении эмиссии акций вендора, причины не назывались. Дополнительные 7,9% акций компания должна была выпустить по закрытой подписке в IV квартале 2024 г.

В начале сентября представитель Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив») сообщал «Ведомостям», что регулятор принял соответствующее решение из-за необходимости предоставления дополнительной информации со стороны компании. Мера является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором.

На момент закрытия основной торговой сессии 2 сентября акции Positive Technologies упали на 4,8% по отношению к закрытию прошлого дня, до 2411,8 руб. Индекс Мосбиржи в этот день также был снижен – почти на 4% до 2545,07 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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