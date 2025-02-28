Регулятор США не признал мемкоины ценными бумагами
В комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили, что не признают большинство мемкоинов ценными бумагами из-за их ограниченной функциональности, сообщается на сайте регулятора.
В комиссии считают, что мемкоины покупают, в основном, с целью развлечения, социального взаимодействия или для культурных целей. По мнению регулятора, ценность мемкоинов продиктована рыночным спросом и спекуляцией. В сообщении мемкоины сравниваются скорее с коллекционными предметами.
Отмечается, что транзакции с типами мемкоинов, которые описаны в заявлении, не связаны с предложением и продажей ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. По мнению регулятора, мемкоины «не приносят доход и не передают прав на будущий доход, прибыль или бизнес-активы», и в целом сами по себе не являются ценными бумагами.
18 января президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием $TRUMP. Мемкоинами называются токены, которые не имеют функционала, но связаны с интернет-мемом, известной личностью или явлением (с англ. meme – «мем», coin – «монета»). Волна интереса знаменитостей к мемкоинам поднялась в мае 2024 г., когда американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER. Ее примеру последовали австралийская певица Игги Азалия (MOTHER), рэпер Лил Памп (LILPUMP), певец и танцор Джейсон Деруло (JASON) и другие.