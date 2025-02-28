Регулятор США не признал мемкоины ценными бумагами

Отмечается, что транзакции с типами мемкоинов, которые описаны в заявлении, не связаны с предложением и продажей ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. По мнению регулятора, мемкоины «не приносят доход и не передают прав на будущий доход, прибыль или бизнес-активы», и в целом сами по себе не являются ценными бумагами.