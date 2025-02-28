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Регулятор США не признал мемкоины ценными бумагами

Ведомости

В комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили, что не признают большинство мемкоинов ценными бумагами из-за их ограниченной функциональности, сообщается на сайте регулятора.

В комиссии считают, что мемкоины покупают, в основном, с целью развлечения, социального взаимодействия или для культурных целей. По мнению регулятора, ценность мемкоинов продиктована рыночным спросом и спекуляцией. В сообщении мемкоины сравниваются скорее с коллекционными предметами.

Отмечается, что транзакции с типами мемкоинов, которые описаны в заявлении, не связаны с предложением и продажей ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. По мнению регулятора, мемкоины «не приносят доход и не передают прав на будущий доход, прибыль или бизнес-активы», и в целом сами по себе не являются ценными бумагами.

18 января президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием $TRUMP. Мемкоинами называются токены, которые не имеют функционала, но связаны с интернет-мемом, известной личностью или явлением (с англ. meme – «мем», coin – «монета»). Волна интереса знаменитостей к мемкоинам поднялась в мае 2024 г., когда американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER. Ее примеру последовали австралийская певица Игги Азалия (MOTHER), рэпер Лил Памп (LILPUMP), певец и танцор Джейсон Деруло (JASON) и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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