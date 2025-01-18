Трамп объявил о запуске собственного мемкоина
Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием $TRUMP. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.
Дизайн мемкоина вдохновлен образом Трампа и словами «Сражайся, сражайся, сражайся», которые избранный президент США произнес после покушения в июле 2024 г. В настоящий момент для покупки доступны 200 млн токенов, в течение трех лет их количество увеличится до миллиарда.
Мемкоинами называются токены, которые не имеют функционала, но связаны с интернет-мемом, известной личностью или явлением (с англ. meme – мем, coin – монета). Волна интереса знаменитостей к мемкоинам поднялась в мае 2024 г., когда американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER. Ее примеру последовали австралийская певица Игги Азалия (MOTHER), рэпер Лил Памп (LILPUMP), певец и танцор Джейсон Деруло (JASON) и другие.