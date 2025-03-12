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«СПБ биржа» начала сбор оферт на покупку акций «Джетленд холдинга»

Ведомости

«СПБ биржа» объявила о старте сбора предварительных оферт на покупку акций ПАО «Джетленд холдинг» с 12 марта, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе платформы JetLend.

Участие в предложении акций будет доступно институциональным инвесторам, квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Принять участие в предложении можно до 25 марта включительно, дата торгов запланирована на 26 марта. Индикативный ценовой диапазон установлен эмитентом на уровне от 60 до 65 руб. за одну акцию.

В компании напомнили, что с 5 марта акции «Джетленд холдинга» включены в третий уровень листинга «СПБ биржи» с тикером JETL.12 марта JetLend также планирует провести онлайн-встречу с инвесторами для сообщения о деятельности «Джетленд холдинга» и параметрах первичного публичного размещения акций (IPO).

Генеральный директор краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев говорил «Ведомостям» в декабре 2024 г., что компания намерена перенести IPO в начале 2025 г. В июле 2024 г. Хорошев сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций.

В феврале в JetLend сообщили, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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