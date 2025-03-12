«СПБ биржа» начала сбор оферт на покупку акций «Джетленд холдинга»

Генеральный директор краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев говорил «Ведомостям» в декабре 2024 г., что компания намерена перенести IPO в начале 2025 г. В июле 2024 г. Хорошев сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций.