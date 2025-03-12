«СПБ биржа» начала сбор оферт на покупку акций «Джетленд холдинга»
«СПБ биржа» объявила о старте сбора предварительных оферт на покупку акций ПАО «Джетленд холдинг» с 12 марта, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе платформы JetLend.
Участие в предложении акций будет доступно институциональным инвесторам, квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Принять участие в предложении можно до 25 марта включительно, дата торгов запланирована на 26 марта. Индикативный ценовой диапазон установлен эмитентом на уровне от 60 до 65 руб. за одну акцию.
В компании напомнили, что с 5 марта акции «Джетленд холдинга» включены в третий уровень листинга «СПБ биржи» с тикером JETL.12 марта JetLend также планирует провести онлайн-встречу с инвесторами для сообщения о деятельности «Джетленд холдинга» и параметрах первичного публичного размещения акций (IPO).
Генеральный директор краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев говорил «Ведомостям» в декабре 2024 г., что компания намерена перенести IPO в начале 2025 г. В июле 2024 г. Хорошев сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций.
В феврале в JetLend сообщили, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.