JetLend намерена выйти на IPO на СПБ бирже в марте 2025 года
Краудлендинговая платформа JetLend намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) в марте на СПБ бирже, говорится в сообщении компании. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.
Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Роман Хорошев, первичное размещение акций на бирже станет важнейшим этапом в развитии JetLend. «Полученные в ходе IPO средства позволят нам вывести риск-модель платформы на новый уровень, ускорить развитие технологического стека, расширить продуктовый портфель краудинвестингом и собственным брокером, а также приступить к реализации “Фабрики IPO”», – отметил Хорошев.
После IPO акционеры-основатели сохранят контроль за компанией и продолжат управлять платформой, реализуя долгосрочную стратегию на растущем рынке краудлендинга. Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении может составить более 10%. Согласно соглашению, акционеры-основатели и миноритарные акционеры обязались ограничить отчуждение акций в течение 180 дней после завершения предложения, за исключением сделок между собой или с банком-организатором, а также сделок в рамках мотивационной программы.
27 декабря 2024 г. Хорошев рассказал «Ведомостям», что компания решила перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на начало 2025 г. Летом холдинг сообщал о планах выйти на биржу в декабре 2024 г.
В отличие от многих других эмитентов, JetLend не ставит процесс подготовки к IPO на паузу из-за внешней конъюнктуры, подчеркнул тогда Хорошев: бизнес компании демонстрирует высокий уровень устойчивости к рыночным факторам и продолжает рост. Сроки размещения изменились скорее по техническим причинам, объяснил он. Компания сохраняет ранее заявленные параметры размещения, но активно следит за конъюнктурой рынка и готова к изменениям, если они потребуются, отметил Хорошев. В июле он сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций. Привлеченные средства планировалось направить на рост бизнеса и маркетинг.