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JetLend намерена выйти на IPO на СПБ бирже в марте 2025 года

Ведомости

Краудлендинговая платформа JetLend намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) в марте на СПБ бирже, говорится в сообщении компании. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.

Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Роман Хорошев, первичное размещение акций на бирже станет важнейшим этапом в развитии JetLend. «Полученные в ходе IPO средства позволят нам вывести риск-модель платформы на новый уровень, ускорить развитие технологического стека, расширить продуктовый портфель краудинвестингом и собственным брокером, а также приступить к реализации “Фабрики IPO”», – отметил Хорошев.

После IPO акционеры-основатели сохранят контроль за компанией и продолжат управлять платформой, реализуя долгосрочную стратегию на растущем рынке краудлендинга. Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении может составить более 10%. Согласно соглашению, акционеры-основатели и миноритарные акционеры обязались ограничить отчуждение акций в течение 180 дней после завершения предложения, за исключением сделок между собой или с банком-организатором, а также сделок в рамках мотивационной программы.

27 декабря 2024 г. Хорошев рассказал «Ведомостям», что компания решила перенести первичное публичное размещение акций (IPO) на начало 2025 г. Летом холдинг сообщал о планах выйти на биржу в декабре 2024 г.

В отличие от многих других эмитентов, JetLend не ставит процесс подготовки к IPO на паузу из-за внешней конъюнктуры, подчеркнул тогда Хорошев: бизнес компании демонстрирует высокий уровень устойчивости к рыночным факторам и продолжает рост. Сроки размещения изменились скорее по техническим причинам, объяснил он. Компания сохраняет ранее заявленные параметры размещения, но активно следит за конъюнктурой рынка и готова к изменениям, если они потребуются, отметил Хорошев. В июле он сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций. Привлеченные средства планировалось направить на рост бизнеса и маркетинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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