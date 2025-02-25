JetLend намерена выйти на IPO на СПБ бирже в марте 2025 года

В отличие от многих других эмитентов, JetLend не ставит процесс подготовки к IPO на паузу из-за внешней конъюнктуры, подчеркнул тогда Хорошев: бизнес компании демонстрирует высокий уровень устойчивости к рыночным факторам и продолжает рост. Сроки размещения изменились скорее по техническим причинам, объяснил он. Компания сохраняет ранее заявленные параметры размещения, но активно следит за конъюнктурой рынка и готова к изменениям, если они потребуются, отметил Хорошев. В июле он сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций. Привлеченные средства планировалось направить на рост бизнеса и маркетинг.