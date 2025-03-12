Как отреагировал российский рынок на предложение США о прекращении огня на месяц
Российский рынок слабо отреагировал на переговоры США и Украины, в ходе которых вторая выразила готовность принять предложение США о немедленном и временном 30-дневном прекращении огня.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,48% после того как днем ранее бенчмарк закрыл основную сессию практически без изменений, поднявшись с 3200,81 пункта до 3200,95 пункта. Затем коррекция ненадолго замедлилась до 0,27% и к 10:30 мск вернулась к 0,51%.
С рынком опускались бумаги ПИК (-2,06%), «Юнипро» (-2,02%), «Эн+груп» (-1,46%), «Европлана» (-1,2%), Аэрофлота (-1,17%). Против рынка росли бумаги «Мосэнерго» (1,29%), «Астры» (0,34%), «Русгидро» (0,27%), Московского кредитного банка (0,11%) и «Сургутнефтегаза» (0,08%).
Среди голубых фишек поднимались на 0,03-0,32% Хэдхантер, Сургутнефтегаз, Роснефть, Северсталь, Татнефть, опускались на 0,35-0,53%: Яндекс, НЛМК, Норникель, Новатэк, Мосбиржа.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе.