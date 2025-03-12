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Как отреагировал российский рынок на предложение США о прекращении огня на месяц

Ведомости

Российский рынок слабо отреагировал на переговоры США и Украины, в ходе которых вторая выразила готовность принять предложение США о немедленном и временном 30-дневном прекращении огня.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,48% после того как днем ранее бенчмарк закрыл основную сессию практически без изменений, поднявшись с 3200,81 пункта до 3200,95 пункта. Затем коррекция ненадолго замедлилась до 0,27% и к 10:30 мск вернулась к 0,51%. 

С рынком опускались бумаги ПИК (-2,06%), «Юнипро» (-2,02%), «Эн+груп» (-1,46%), «Европлана» (-1,2%), Аэрофлота (-1,17%). Против рынка росли бумаги «Мосэнерго» (1,29%), «Астры» (0,34%), «Русгидро» (0,27%), Московского кредитного банка (0,11%) и «Сургутнефтегаза» (0,08%).

Среди голубых фишек поднимались на 0,03-0,32% Хэдхантер, Сургутнефтегаз, Роснефть, Северсталь, Татнефть, опускались на 0,35-0,53%: Яндекс, НЛМК, Норникель, Новатэк, Мосбиржа.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что надеется поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Как говорил «Ведомостям» замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, для России такая договоренность объективно невыгодна, поскольку Москва хочет полноценного мир. По его оценкам, в случае отказа Трамп обвинит Россию в нежелании идти к миру и тогда процесс нормализации может быть сорван. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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