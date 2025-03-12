ЦБ приостановил эмиссию обыкновенных акций СТГ
Решение было принято Центробанком 11 марта, его причина не указывается.
Представитель СТГ сообщил «Ведомостям», что приостановка является технической. «Она связана с рекомендацией Банка России внести незначительные коррективы в некоторые формулировки текста ДСУР», – отметил он.
13 января СТГ сообщила, что акционеры компании одобрили допэмиссию 745 млн акций номинальной ценой 1 руб. каждая по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка (ПСБ).
11 сентября 2024 г. «Смарттехгрупп» и ПСБ сообщили о стратегическом партнерстве. Было объявлено, что финансовая организация в ближайшее время намерена довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты с 11 сентября по 2 октября. Ее максимальная стоимость составляла 2,5 руб. за акцию.
4 октября прошлого года ПСБ установил цену выкупа акций СТГ. Кредитор сообщал о намерении компании провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу банка. Отмечалось, что сотрудничество с ПСБ позволит CarMoney увеличить клиентскую базу: среди прочего, компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским.