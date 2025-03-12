ЦБ приостановил эмиссию обыкновенных акций СТГ

11 сентября 2024 г. «Смарттехгрупп» и ПСБ сообщили о стратегическом партнерстве. Было объявлено, что финансовая организация в ближайшее время намерена довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты с 11 сентября по 2 октября. Ее максимальная стоимость составляла 2,5 руб. за акцию.