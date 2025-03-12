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ЦБ приостановил эмиссию обыкновенных акций СТГ

Ведомости

Банк России приостановил эмиссию обыкновенных акций ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ, материнская компания финтех-сервиса CarMoney) размещаемых путем закрытой подписки. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято Центробанком 11 марта, его причина не указывается.

Представитель СТГ сообщил «Ведомостям», что приостановка является технической. «Она связана с рекомендацией Банка России внести незначительные коррективы в некоторые формулировки текста ДСУР», – отметил он.

13 января СТГ сообщила, что акционеры компании одобрили допэмиссию 745 млн акций номинальной ценой 1 руб. каждая по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка (ПСБ).

11 сентября 2024 г. «Смарттехгрупп» и ПСБ сообщили о стратегическом партнерстве. Было объявлено, что финансовая организация в ближайшее время намерена довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты с 11 сентября по 2 октября. Ее максимальная стоимость составляла 2,5 руб. за акцию.

4 октября прошлого года ПСБ установил цену выкупа акций СТГ. Кредитор сообщал о намерении компании провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу банка. Отмечалось, что сотрудничество с ПСБ позволит CarMoney увеличить клиентскую базу: среди прочего, компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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