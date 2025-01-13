Акционеры СТГ одобрили допэмиссию 745 млн акций по закрытой подписке

4 октября ПСБ установил цену выкупа акций «Смарттехгрупп». Тогда же кредитор сообщил, что компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Сообщалось, что партнерство с ПСБ позволит CarMoney увеличить клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским. Также CarMoney сможет предоставить заемщикам не только автозаймы под залог транспортного средства, но и короткие классические беззалоговые займы до 100 000 руб., а также необеспеченные займы до 1 млн руб. по ставкам, более приближенным к банковским.