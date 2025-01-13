Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акционеры СТГ одобрили допэмиссию 745 млн акций по закрытой подписке

Ведомости

Акционеры «Смарттехгрупп» (СТГ) – материнской компании финтех-сервиса CarMoney – одобрили допэмиссию 745 млн акций номинальной ценой 1 руб. каждая по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка (ПСБ). Цена размещения будет установлена позднее, говорится в сообщении компании.

Оплата новых акций будет производиться денежными средствами в российских рублях путем безналичного перевода. Данное решение направлено на укрепление финансового положения компании и расширение ее капитальной базы, говорится в сообщении. Акционеры ПАО «СТГ» будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций, причем цена для них будет такой же, как и для основного приобретателя – Промсвязьбанка.

11 сентября 2024 г. «Смарттехгрупп» и ПСБ объявили о стратегическом партнерстве. Сообщалось, что банк в ближайшее время намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты, которая стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 г. Максимальная цена оферты составляла 2,5 руб. за одну акцию.

4 октября ПСБ установил цену выкупа акций «Смарттехгрупп». Тогда же кредитор сообщил, что компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Сообщалось, что партнерство с ПСБ позволит CarMoney увеличить клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским. Также CarMoney сможет предоставить заемщикам не только автозаймы под залог транспортного средства, но и короткие классические беззалоговые займы до 100 000 руб., а также необеспеченные займы до 1 млн руб. по ставкам, более приближенным к банковским.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных