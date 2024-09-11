Промсвязьбанк планирует довести долю в «СТГ» до 25%
ПАО «Смарттехгрупп» («СТГ», бренд CarMoney) и Промсвязьбанк (ПСБ) объявили о стратегическом партнерстве, говорится в сообщении компании. В рамках партнерства ПСБ планирует войти в капитал «СТГ», что отражает тенденции банковских экосистем.
Банк в ближайшее время намерен довести долю владения в компании до 25%, в том числе благодаря реализации добровольной оферты, которая стартует 11 сентября и продлится до 2 октября 2024 г. Максимальная цена оферты составит 2,5 руб. за одну акцию.
Также течение года компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. Менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Также часть средств, полученных от допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании.
Партнерство с ПСБ позволит CarMoney увеличить клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским. Также CarMoney сможет предоставить заемщикам не только автозаймы под залог транспортного средства, но и короткие классические беззалоговые займы до 100 000 руб., а также необеспеченные займы до 1 млн руб. по ставкам, более приближенным к банковским.
Для ПСБ одним из ключевых направлений сотрудничества станет разработка и запуск технологичной платформы автокредитования – проект будет реализован банком совместно с ИТ-компанией «Смарт-Горизонт» (дочерняя компания «СТГ»). Это позволит ПСБ в короткие сроки масштабировать свое присутствие на рынке автокредитования. Также в сотрудничестве с CarMoney ПСБ расширяет доступность заемных средств для тех клиентов, которые не проходят банковский скоринг.
Партнерство с ПСБ также позволит удовлетворить потребность в финансировании отдельной категории клиентов, говорит генеральный директор «СТГ» Анна Калугина. Это заемщики, которым необходима крупная сумма. Ранее они получали ее в банке, но сегодня не проходят скоринг по какому-нибудь параметру, объяснила топ–менеджер. В результате синергии CarMoney из монолайнера превращается в игрока с диверсифицированным портфелем продуктов, уточнила Калугина.
Ключевой фокус сотрудничества ПСБ с «СТГ» – это разработка и быстрый запуск цифровой технологичной платформы автокредитования, что позволит в короткие сроки масштабировать этот бизнес, говорит руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Кроме того, в соответствии со сложившейся на банковском рынке практикой банк расширяет продуктовое предложение для клиентов микрофинансового сегмента, добавил топ–менеджер.
Одним из ключевых условий стратегического партнерства является ежегодная выплата дивидендов «СТГ». Компания совместно с банком вносит дополнительные инициативы в свою стратегию развития на 2025-2027 гг., которая будет учитывать цели и задачи партнерства. Согласованная сторонами и утвержденная советом директоров стратегия развития будет представлена до конца 2024 г.