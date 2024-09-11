Промсвязьбанк планирует довести долю в «СТГ» до 25%

Также течение года компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. Менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Также часть средств, полученных от допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании.