Инвесторы смогут досрочно продавать облигации в приложении от «Сбера»
Клиенты брокера Сбербанка – «Сберинвестиций» – смогут досрочно продавать облигации прямо в приложении. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Сбере».
Инвесторам разрешат продать облигации без посещения офиса, подачи бумажных поручений, обращений в трейд-деск или использования QUIK (комплекс для организации доступа к биржевым торгам через интернет).
Для выкупа в поиске инструментов в приложении брокера можно написать «выкуп», выбрать соответствующий выпуск и подать заявку на продажу в течение дневной торговой сессии. Заявка отразится в истории операций до активации выкупа.
«Это может быть интересно, когда растет ключевая ставка: вместо того чтобы держать старые выпуски, можно продать их и полученные средства вложить в бумаги с более высокой доходностью», – пояснили в пресс-службе.
10 апреля в «Сбере» сообщили, что приток средств частных инвесторов на брокерские счета в «Сберинвестициях» в I квартале 2025 г. в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд руб. Объем активов брокера Сбербанка по итогам квартала достиг 2,2 трлн руб., рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.
В конце декабря 2024 г. в брокерском приложении «Сберинвестиции» прошел аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), в котором принимали участие физлица. Клиенты смогли принять участие в покупке выпусков серий 26247 и 26242.