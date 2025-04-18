Инвесторы смогут досрочно продавать облигации в приложении от «Сбера»

10 апреля в «Сбере» сообщили, что приток средств частных инвесторов на брокерские счета в «Сберинвестициях» в I квартале 2025 г. в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд руб. Объем активов брокера Сбербанка по итогам квартала достиг 2,2 трлн руб., рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.